BC americano enfraquece regra e reduz capital mínimo para avaliar banco como grande

Nova York | Financial Times

O Federal Reserve cortou um aumento proposto nos requisitos de capital para os maiores bancos dos EUA em mais da metade após uma reação negativa da indústria e dos políticos.

Michael Barr, o principal regulador do banco central dos EUA, anunciou um plano revisado nesta terça-feira (10) que imporia um aumento de 9 por cento nos requisitos de capital para os maiores credores, abaixo dos 19 por cento propostos no verão passado.

As regras revisadas são uma vitória para os bancos, que travaram uma blitz de lobby contra a proposta.

Presidente do FED, Jerome Powell, fala em evento realizando em Washington, em 31 de julho - Kevin Mohatt/Reuters

Elas foram um golpe para Barr, que esperava usar o pacote de reformas bancárias para abordar o que ele considerava, em suas palavras, "vulnerabilidades remanescentes no sistema financeiro dos EUA".

A proposta do verão passado se aplicava a bancos com ativos de US$ 100 bilhões (R$ 562 bilhões) ou mais. Agora, a grande maioria das regras não se aplica mais àqueles com menos de US$ 250 bilhões (R$ 146 trilhões).

Jaret Seiberg, analista de pesquisa financeira da TD Cowen, descreveu a revisão das regras do Fed como uma "vitória relevante para os maiores bancos".

As novas regras vieram após uma série de falências bancárias que levaram ao colapso de credores de médio porte, como Silicon Valley Bank, Signature Bank e First Republic em 2023.

Na terça-feira, Barr disse que o banco central dos EUA havia sido "conservador" em sua proposta no verão passado, mas desde então havia sido receptivo ao feedback.

Ele acrescentou que o Fed trabalhou no plano mais recente com a Federal Deposit Insurance Corporation e o Office of the Comptroller of the Currency.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Os lobistas de Wall Street colocaram outdoors e veicularam anúncios de televisão alertando sobre consequências graves para os "americanos comuns" se as regras do verão passado, apelidadas de "Basel Endgame", fossem implementadas conforme originalmente proposto.

O Financial Services Forum, que faz lobby pelos oito maiores bancos dos EUA, disse em um comunicado que revisaria as revisões e enviaria um comentário como parte do processo de revisão do Fed.

A campanha argumentou que as regras de capital aumentadas prejudicariam o empréstimo, danificariam a economia e afetariam as comunidades minoritárias.

Em um comunicado na terça-feira, Elizabeth Warren, a senadora progressista de Massachusetts, criticou o plano de Barr, dizendo que era uma "dádiva para Wall Street, aumentando o risco de uma futura crise financeira e mantendo os contribuintes responsáveis por resgates".

"Depois de anos de atraso desnecessário, em vez de reforçar a segurança do sistema financeiro, o Fed cedeu ao lobby dos executivos dos grandes bancos", disse ela.

Um pacote inicial de reformas chamado Basel III foi implementado após a crise financeira de 2008 e exigia que certos bancos tivessem um colchão maior de patrimônio para absorver perdas inesperadas em caso de estresse financeiro.

Em 2017, reguladores internacionais concordaram em fortalecer esse regime para fechar lacunas remanescentes e proteger o sistema bancário. No entanto, os bancos de Wall Street afirmaram que a interpretação do Fed dessas regras para os EUA era ainda mais rigorosa do que o padrão global.

Eles apontaram, em particular, para os requisitos do Fed em torno dos chamados riscos operacionais, que cobrem possíveis resultados como ataques cibernéticos, multas e negociações fraudulentas.

A resistência dos bancos contribuiu para um atraso de anos na proposta do Fed sobre como as lacunas de Basil deveriam ser fechadas nas regras de capital dos EUA.

No que Barr caracterizou na terça-feira como uma "nova proposta", as regras mais recentes ainda introduzirão requisitos de capital relacionados a riscos operacionais. Esses requisitos anteriormente eram baseados apenas nos empréstimos e investimentos nos livros dos bancos.

Mas as regras propostas em grande parte excluem como risco operacional alguns dos maiores negócios não relacionados a empréstimos dos grandes bancos, como gestão de ativos, reduzindo significativamente o capital extra necessário para atender ao novo requisito.

O Fed também removeu um chamado multiplicador de perdas internas que ajustaria os requisitos de capital dos credores com base em perdas operacionais passadas.

Os requisitos relativos a exposições de hipotecas e financiamento de equidade fiscal não serão mais tão onerosos quanto proposto anteriormente. Os bancos também poderão usar seus próprios modelos para avaliar os riscos de mercado. Barr disse na terça-feira que as mudanças poderiam ter um efeito global positivo no acesso a hipotecas.

Barr disse na terça-feira que as mudanças representam um "passo intermediário", acrescentando que o Fed buscará mais feedback antes de votar na proposta. Ele disse esperar obter "amplo apoio" de seus colegas no conselho de governadores do Fed.

Ele argumentou que as "mudanças amplas e materiais melhorariam o equilíbrio entre os benefícios e custos de capital... e resultariam em um arcabouço de capital que reflete adequadamente os riscos das atividades bancárias".

Barr e o presidente do Fed, Jay Powell, haviam sinalizado anteriormente abertura para revisar as regras após um período de comentários neste ano, no qual as partes interessadas puderam fornecer feedback.

Powell reconheceu em março "preocupações reais" de que os planos de 2023 poderiam adicionar riscos ao sistema bancário e minar a concorrência de mercado.

Ambos os principais partidos políticos dos EUA criticaram as propostas anteriores. Tim Scott, o principal republicano no comitê bancário do Senado, disse que elas forçariam "mais dinheiro para as margens da maior economia do planeta e fora das mãos de compradores de casas de primeira viagem, proprietários de empresas e pessoas que tentam alcançar o sonho americano".

Os democratas e grupos sem fins lucrativos também criticaram as regras por supostamente excluírem do mercado hipotecário os mutuários mais arriscados.