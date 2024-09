Carro voador chinês recebe autorização para fazer voo experimental no Brasil; veja vídeo

São Paulo

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) concedeu autorização, na última sexta-feira (6), para que a empresa Gohobby realize voos experimentais no Brasil com o modelo de carro voador EH216, da fabricante chinesa EHang.

A Gohobby poderá, portanto, executar testes para avaliar as características operacionais do eVtol (veículo elétrico de decolagem e pouso na vertical). A empresa, porém, fica proibida de transportar pessoas.

Carro voador EH216, da eHang, durante voo na Bélgica - Kenzo Tribouillard/25.jul.23/AFP

Segundo a Anac, ainda não há previsão no curto prazo para que a aeronave seja certificada no país. A certificação é necessária para que o modelo possa ser usado para voos comerciais.

"Atualmente não existe padrão de segurança reconhecido internacionalmente para a aprovação de aeronaves desse tipo e sua operação", escreve a Anac em nota divulgada nesta segunda (9).

Durante eventos do setor de aviação neste ano, a Gohobby levou a versão 216-S para exposição. De acordo com a empresa, a aeronave é avaliada no Brasil em cerca de US$ 600 mil (quase R$ 3,4 milhões).

A empresa fechou dois pedidos durante a Expo eVTOL, feira do segmento que aconteceu na capital paulista em maio. Em meados de junho, havia 16 pessoas na lista de espera para comprar a aeronave, segundo a Gohobby.

O carro voador da EHang tem 1,93 metros de altura e 5,73 metros de largura e possui até um compartimento que funciona como porta-malas. A velocidade máxima chega a 130 km/h, e a distância máxima a ser percorrida pelo eVtol é de 30 quilômetros.

O EH216 é fabricado no modelo S, voltado para o transporte de passageiros, e no modelo F, produzido para ser usado por bombeiros.

Durante o evento em maio, executivos de companhias aéreas disseram que o valor previsto para viagens de até 30 quilômetros com os eVtols está na faixa de US$ 100 (pouco mais de R$ 500). Na ocasião, Sergio Quito, da Gol, disse que o patamar deve ficar acima dessa projeção no começo das operações.

O processo de certificação já foi iniciado por outras fabricantes no país, como a Eve, empresa controlada pela Embraer.