CNU divulga cartão de resposta a partir das 10h; veja como acessar

São Paulo

Os 970 mil candidatos que prestaram as provas do CNU (Concurso Nacional Unificado) podem consultar, a partir das 10h desta terça-feira (10), os cartões de resposta do exame realizado em 18 de agosto. As imagens estarão disponíveis na área do candidato, No site do concurso ou no da Fundação Cesgranrio.

É preciso ter senha do Portal Gov.br para acessar o documento. A organização irá disponibilizar a foto do cartão oficial no qual o candidato anotou as repostas no dia da prova e que foi entregue ao fiscal. Não haverá nenhum tipo de indicação se a questão está correta ou não, ou se ela foi impugnada.

CNU divulga imagem do cartão de resposta; candidato precisa clicar na "Área do Candidato" para ter acesso - Reprodução/Reprodução

Como acessar o cartão de reposta

Acesse o site https://www.gov.br/gestao/pt-br/concursonacional

Na página inicial, clique em "Área do Candidato", onde se lê "cartão de confirmação, resumo da inscrição, solicitações, perguntas frequentes, etc"

Depois, clique em "Entrar com gov.br"

Informe o CPF e clique em "Continuar"

Digite sua senha e vá em "Entrar"

Clique em "Área do candidato"

Na próxima página, aparecerá o campo com o cartão de resposta

Segundo o MGI (Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos), nesta etapa, cada candidato terá acesso apenas à imagem do seu cartão-resposta. "Não haverá nada escrito, pois o documento digitalizado visa dar transparência ao certame", diz a pasta.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Quem ficou até os 30 minutos finais de cada uma das provas e levou para casa a folha de rascunho poderá comparar as respostas anotadas nela ao que está no cartão de resposta. Caso haja alguma inconsistência, será preciso aguardar até outubro, quando for divulgada a nota preliminar das provas discursivas e quando novo prazo de recurso será aberto.

Também em 8 de outubro sairá o gabarito oficial, com as perguntas que podem ter sido impugnadas. Neste caso, todos os candidatos ganham o ponto em relação à pergunta contestada.

"A divulgação do gabarito final, após a avaliação dos recursos apresentados, acontece no dia 8 de outubro, conforme previsto em edital", afirma o MGI.

A digitalização do cartão foi possível após a realização da logística reversa das provas do CNU ter ocorrido com segurança, sem que houvesse nenhum tipo de intercorrência que pudesse colocar o concurso em risco.

As provas começaram a ser devolvidas à Fundação Cesgranrio, com sede no Rio de Janeiro, ainda no dia 18. Todo o transporte contou com um esquema de segurança desenvolvido por Abin (Agência Brasileira de Inteligência), Polícia Federal e Ministério da Justiça, e teve apoio das polícias Rodoviária Federal e militar dos estados, além dos Correios e das secretarias de segurança.

O concurso teve provas de manhã e à tarde, que começaram às 9h e terminaram às 18h. Os candidatos enfrentaram, além do nervosismo e da ansiedade, calor. As provas da manhã tinham 20 questões objetivas de conhecimentos gerais, além de uma questão discursiva, que seria uma redação, sobre temas específicos, conforme cada bloco.

As provas da tarde foram mais longas, com três horas e meia de duração, e 50 questões. O resultado final do CNU está previsto para ser divulgado em 21 de novembro.

Maior concurso da história do país, o Concurso Nacional Unificado teve mais de 2,1 milhões de pessoas inscritas para as 6.640 vagas disponíveis no serviço público, em 21 órgãos ligados ao governo federal.

As provas ocorreram em 228 cidades, incluindo todas as capitais, somando 3.647 locais de aplicação e 72.041 salas.

Veja os próximos passos do CNU