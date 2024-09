Brookfield investirá US$ 1,1 bilhão para entrar no mercado de combustível sustentável de aviação

Bloomberg

O fundo de investimentos Brookfield Asset Management anunciou investimento de US$ 1,1 bilhão (R$ 6,15 bilhões) na startup de combustível sustentável Infinium.

O gestor de ativos canadense divulgou nesta terça-feira (10) que investirá mais de US$ 200 milhões (R$ 1,12 bilhão) no Projeto Roadrunner da Infinium, que está em desenvolvimento no oeste do Texas (EUA), e mais US$ 850 milhões (R$ 4,76 bilhões) em outros projetos da Infinium ao redor do mundo.

Avião da Emirates Airlines é abastecido com combustível sustentável de aviação - Rula Rouhana/Reuters

O acordo marca o primeiro investimento direto da Brookfield em combustível de aviação sustentável. A Infinium produz seus combustíveis através de um processo que combina água, dióxido de carbono residual e energia renovável.

Eles podem ser usados no lugar de combustíveis fósseis em aviões, navios, caminhões e na indústria.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

A Brookfield fará o investimento através do seu fundo de transição mundial. A empresa também atuará como líder na oferta de ações preferenciais da série C da Infinium.