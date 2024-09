Horário de verão no radar do governo, inflação argentina tem alta no mês e o que importa no mercado

São Paulo

Horário de verão de volta?

O governo Lula (PT) avalia retomar o horário de verão para evitar um racionamento de energia no país, que está no horizonte em razão da seca extrema.



↳ A estiagem é a maior já registrada no Brasil e ocorre desde 2023. Hoje, 59% do território enfrenta falta de chuvas. As duas últimas grandes secas foram em 2015 e 1997.



↳ Com rios em níveis baixos, as usinas hidrelétricas produzem menos energia, e o risco de racionamento entra em cena.



Entenda: o objetivo de adiantar os relógios na primavera e no verão era garantir uma economia de eletricidade com mais iluminação natural no começo da noite.



↳ O consumo disparava entre 18h e 20h, horário em que as pessoas retornam do trabalho, ligam as luzes da casa e tomam banho com chuveiro elétrico.



A medida, que estava em vigor desde 1985, foi extinta em abril de 2019 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que alegou o fim dessa vantagem.



Sim, mas... Novos hábitos de consumo, como o uso do ar condicionado, levaram os picos de energia para o meio da tarde em algumas regiões do país.



Estudos do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) confirmaram, em 2021, que o horário de verão não oferece mais economia de energia.



Vai voltar? A informação sobre a possível volta da medida foi publicada pelo Poder 360 e confirmada pela Folha.



Não há previsão de quando isso poderia ocorrer, nem se de fato será implementada. Mais análises sobre a viabilidade da economia de eletricidade estão sendo realizadas.



O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, é favorável à retomada. Segundo ele, o impulso ao turismo e ao consumo em bares e restaurantes também conta a favor.



Analistas ouvidos pela reportagem da Folha afirmam que a volta pode, sim, ajudar a preservar o sistema elétrico, ainda que a economia não seja tanta quanto antes.



↳ O colunista Vinícius Torres Freire discute se a medida soluciona o problema.



Seca recorde. O risco de falta de energia elétrica é um dos reflexos da seca no Brasil. Para evitar apagões, o governo autorizou o acionamento de mais usinas térmicas, que são caras e poluentes, além de ter elevado a tarifa com a classificação de bandeira vermelha.



↳ A expectativa é de que a conta de luz aumente R$ 4,46 para cada 100 quilowatt-hora (kWh) consumido em setembro.



Dependência das águas. O Brasil usa principalmente hidrelétricas para produzir energia, fonte considerada limpa, e localizadas em sua maioria no sudeste e sul.



↳ Em julho, elas representaram 56% da geração, seguidas pelas usinas térmicas com 20%, eólicas com 16% e solar com 7%. Os dados são da CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica).

Cannabis em alta

O uso recreativo da maconha já é legalizado em cerca de metade dos Estados Unidos, mas as empresas do setor ainda aguardam por um "boom".



Empresários estão ansiosos pela mudança na classificação da planta que deve impulsionar a formalização do mercado e estimular as vendas.



Legalização parcial. Em alguns dos 24 estados onde é permitida, a maconha recreativa já possui um mercado regulamentado.



Na Califórnia e no Colorado, por exemplo, uma indústria de produtores e marcas tem licença para fabricar e vender cigarros enrolados, folhas, flores, bebidas e até alimentos com efeito psicoativo.

Mulher carrega uma planta de maconha durante a Parada Anual de Cannabis de Nova York, em Manhattan, na cidade de Nova York - Eduardo Munoz/Reuters

A proposta. O governo Biden defende que a maconha seja considerada uma droga leve, independentemente da legislação de cada estado. A ideia recebeu apoio também do candidato Donald Trump.



Desde 1970, a cannabis pertence ao grupo das drogas mais fortes, junto da heroína, do ecstasy e do LSD.



A nova classificação colocaria a maconha ao lado de drogas como cetamina e analgésicos com codeína.



Vendas em alta. Se for "rebaixada", a produção e venda nos estados legalizados teriam menor taxação, e toda a indústria alcançaria empréstimos melhores no mercado financeiro.



As empresas também poderiam fazer comércio interestadual de produtos.



Na prática, a mudança incentivaria o setor apenas onde já é legalizado.



Enquanto isso... A reclassificação depende da DEA (agência de controle de drogas), que deve discutir o assunto em dezembro.



Até lá, as empresas estão tendo que se adaptar e diversificar, como investir em cervejas e em produtos à base de cânhamo, inclusive cigarros.



↳ O cânhamo é uma variação da cannabis com menos substâncias psicoativas que a planta maconha, e seu uso é mais amplamente permitido, principalmente para fins medicinais.



↳ A marca Wana, por exemplo, da Canopy Growth, se adiantou e conseguiu desenvolver bebidas psicoativas à base de cânhamo.



Investidores de olho. A possibilidade de mudança regulatória, aliada aos esforços de diversificação, renova o interesse de Wall Street no setor de cannabis.



↳ Entre 68 análises de cinco das maiores empresas do setor, há apenas uma recomendação de venda. A expectativa de retorno médio é de 96% caso a classificação realmente mude.

O mercado de cannabis nos EUA foi estimado em US$ 33,60 bilhões em 2023 e deverá crescer a um ritmo de 12% de 2024 a 2030, segundo a Grand View Research.

E no Brasil? O mercado de cannabis por aqui existe apenas para uso medicinal. Os produtos médicos com canabidiol possuem uma classificação especial da Anvisa e precisam de prescrição médica. Em geral, são importados porque até o plantio da planta cânhamo é proibido.



↳ Uma decisão recente do STF descriminalizou o uso recreativo pessoal da maconha em até 40 gramas. A nova leitura jurídica, no entanto, não tem a ver com uma legalização com a americana.

Inflação argentina sobe no mês, mas cai no ano

A inflação na Argentina acelerou em agosto, subindo 4,2%. Em julho, os preços haviam aumentado 4,0%.



↳ Em 12 meses, há avanços: a alta é de 237%, abaixo dos 266% registrados no mês anterior.



↳ Ainda assim, a inflação continua sendo uma das mais altas do mundo. No Brasil, o indicador de 12 meses está em 4,2%, por exemplo.



Crise. A inflação elevada persiste apesar do colapso no consumo, resultado do corte de gastos implementado pelo presidente Javier Milei desde que assumiu a presidência e iniciou um ajuste fiscal. A economia contraiu nos últimos meses.



Mesmo com a desaceleração da inflação, o país tornou-se mais caro em dólares tanto para os locais quanto para os turistas.



"Motosserra". Pensões, salários e benefícios sociais foram congelados e, em alguns casos, extintos. Obras públicas também foram paralisadas.



O desemprego agora substituiu a inflação como a principal preocupação dos argentinos, e a carne vermelha, um dos alimentos mais tradicionais do país, está escassa no prato.



↳ Nesta quarta-feira, o Congresso manteve o veto de Milei a uma lei que previa um aumento de 8% para os aposentados, uma vitória para o presidente.



Sim, mas... As medidas garantiram que as contas do país ficassem no azul no primeiro trimestre, pela primeira vez em 16 anos.



O equilíbrio fiscal é considerado essencial para o país voltar a receber investimentos, recompor as reservas de dólares e reduzir ainda mais a inflação.



A popularidade de Milei também sobrevive, apesar dos profundos cortes de gastos e do aumento do custo de vida.

Startup da semana: Altscore

A startup: fundada no Equador, criou um sistema para que grandes companhias, de qualquer setor, atuem como instituições financeiras e ofereçam empréstimos a empresas que são suas clientes.



Criada em 2021, a fintech opera em toda a América Latina e planeja chegar ao Brasil nos próximos meses.



Em números: captou R$ 47 milhões em rodada Series A nesta semana. Entenda as etapas de investimento.



Quem investiu: o investimento foi liderado pela americana Haymaker Ventures, com participação da BuenTrip Ventures, Caffeinated Capital, FarOut Ventures, TechStars e também do fundo Kamay Ventures.



O Kamay pretende viabilizar a chegada da Altscore no Brasil.



Que problema resolve: o empréstimo reduz a necessidade da busca por crédito em bancos ou outros tipos de financiamento, o que ajuda no desenvolvimento das empresas e saúde financeira.



A plataforma da Altscore usa inteligência artificial para calcular o risco das empresas que solicitam os empréstimos às grandes fornecedoras.



Por que é destaque: o acesso ao crédito é considerado fundamental para o crescimento de uma empresa. Isso é ainda mais relevante em países com juros altos, como os da América Latina.