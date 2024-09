CNU terá prova de títulos; veja as regras e como se preparar

São Paulo

O CNU (Concurso Nacional Unificado) terá uma etapa de análise de títulos dos candidatos para alguns cargos. A chamada prova de títulos irá analisar documentos que comprovem cursos, pós-graduações ou até experiências profissionais na área dos inscritos que tiverem se classificado nas etapas anteriores.

A convocação dos selecionados para essa etapa será no dia 8 de outubro, via email e será preciso enviar os documentos nos dias 9 e 10 de outubro.

A etapa é classificatória, mas não eliminatória e pode aumentar a nota e trazer mais chances de conquistar uma vaga no funcionalismo federal.

O candidato deve verificar, no edital referente ao seu bloco, se o cargo escolhido tem prova de títulos. As regras de pontuação não são iguais para todos os blocos: os quadros de atribuição de pontos para a avaliação de títulos estão detalhados no anexo VI de cada um dos editais. O bloco 8, que exige nível médio, também terá análise de títulos.

Essa fase pode valer 5% ou 10% do total da nota final, porém depende do órgão e cargo da vaga. Um candidato com mais títulos pode ter a chance de ficar na frente de quem não tem o mesmo nível de experiência ou formação. O resultado preliminar da análise de títulos está previsto para o dia 4 de novembro.

Os documentos necessários são diplomas e declarações comprobatórias. Para títulos profissionais serão aceitos, principalmente, carteira de trabalho, termo de posse, contrato de prestação, recibo de pagamento, entre outros.

Os documentos devem comprovar experiência profissional ou educacional e precisam ter sido emitidos por uma autoridade do órgão ou empresa, com a data de início e término do trabalho realizado.

A prova do CNU foi aplicada no dia 18 de agosto. Com 2,1 milhões de inscritos e 970 mil participantes, a seleção teve abstenção de 54,12%. A data inicial do exame foi adiada após as chuvas no Rio Grande do Sul.

O concurso tem oito blocos de vagas, cada um com cinco eixos temáticos. Ao todo, os participantes fizeram 36 provas, somando entre discursivas e objetivas, além de uma redação.

Confira o calendário do CNU