Cartão de resposta do CNU será liberado no dia 10; governo já recolheu todo o material

São Paulo

Os cartões de respostas dos candidatos do CNU (Concurso Nacional Unificado) foram todos recolhidos e transportados para a sede da Fundação Cesgranrio, organizadora da seleção, que fica no Rio de Janeiro, segundo informou o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos nesta segunda-feira (2).

Os candidatos poderão consultar as imagens dos cartões de resposta no dia 10 de setembro, a partir das 10h. A consulta será feita na área do candidato do site em que foi feita a inscrição para o concurso.

Segundo o governo, após a coleta, todos os cartões de resposta serão digitalizados.

Candidatos aguardam abertura dos portões para o Concurso Nacional Unificado (CNU) na Universidade Presbiteriana do Mackenzie. Os cartões de resposta dos candidatos serão divulgados no dia 10 deste mês. - Pedro Affonso - 18.ago.2024/Folhapress

A fase de recolhimento das provas e do material administrativo utilizado na aplicação do concurso contou com o apoio de diferentes órgãos de segurança, como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Abin (Agência Brasileira de Inteligência), secretarias estaduais de Segurança e Ministério da Justiça, segundo o coordenador de logística do CNU, Alexandre Retamal.

Os Correios também participaram da operação, que envolveu 228 municípios onde foram realizadas as provas. De acordo com o MGI, a fase de logística reversa é crucial para garantir segurança e integridade para a seleção.

Próximos passos

A divulgação do resultado do CNU está prevista para o dia 21 de novembro, período em que as convocações serão iniciadas. Para os cargos que exigem treinamento específico, as contratações devem ser iniciadas a partir de janeiro de 2025.

Ao todo, três listas de chamadas serão realizadas. Aqueles que não responderem estarão automaticamente fora. A lista de espera terá 13 mil candidatos, número que representa o dobro do total de vagas —os candidatos serão chamados em caso de desistência e se cargos vagos surgirem no período de validade da seleção.

A prova do CNU foi aplicada no dia 18 de agosto. Com 2,1 milhões de inscritos e 970 mil participantes, a seleção teve abstenção de 54,12%. A data inicial do exame foi adiada após as chuvas no Rio Grande do Sul.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

O concurso tem oito blocos de vagas, cada um com cinco eixos temáticos. Ao todo, os participantes fizeram 36 provas, somando entre discursivas e objetivas, além de uma redação.

Confira o calendário do CNU