Fed luta para definir tamanho de corte dos juros nos EUA

Washington | Financial Times

O Fed (Federal Reserve) enfrenta uma decisão difícil sobre cortar as taxas de juros dos Estados Unidos acima do esperado na próxima semana ou optar por um movimento de 0,25 ponto, enquanto os oficiais debatem sobre quão rápido devem aliviar a política monetária.

As questões sobre o tamanho do corte surgem à medida que os mercados futuros cada vez mais precificam uma redução mais modesta do Fed, de 0,25 ponto, na reunião crucial da próxima quarta-feira (19).

Bandeiras hasteadas na sede do Fed, em Washington - Kevin Lamarque - 26.mai.2017/Reuters

Qualquer corte na próxima semana seria o primeiro do banco central em mais de quatro anos. A instituição manteve as taxas em um máximo de 23 anos de 5,25% a 5,5% desde julho passado. A medida também viria apenas sete semanas antes da eleição presidencial em novembro.

Funcionários do alto escalão do Fed apoiaram uma série de cortes nas taxas de juros em meio a sinais de que a inflação está diminuindo, enquanto se concentram em prevenir danos econômicos indevidos de manter os custos de empréstimos mais altos do que o necessário.

A rapidez do retorno a um nível "neutro" que não impeça o crescimento é a próxima questão a ser respondida.

Um corte de 0,50 ponto nas taxas em setembro permitiria ao Fed retornar os custos de empréstimos a níveis normais mais rapidamente, removendo restrições à economia e protegendo o mercado de trabalho de mais fraqueza.

Krishna Guha, vice-presidente da Evercore ISI, disse que esse movimento "tomaria menos risco com a aterrissagem suave".

Donald Kohn, ex-vice-presidente do Fed, disse que mesmo se o banco central optar por se mover lentamente, poderia ajustar a política rapidamente, como fez quando a inflação se mostrou mais perniciosa do que o esperado em 2022.

"Eles têm a oportunidade de compensar se esperaram muito tempo, pela velocidade com que cortam e pela forma como sinalizam cortes futuros", disse ele.

Os formuladores de políticas não levantaram alarme sobre a perspectiva econômica dos EUA, mas alertaram sobre os crescentes riscos negativos. Vários acharam "plausível" reduzir as taxas na reunião mais recente, mostraram as atas. Dados de empregos e inflação desde então se tornaram mais favoráveis aos cortes.

O presidente do Fed, Jay Powell, disse no mês passado que o banco central faria "tudo o que pudesse para apoiar um mercado de trabalho forte enquanto faz mais progressos em direção à estabilidade de preços".

O governador do Fed, Christopher Waller, disse na última sexta que estava com a "mente aberta sobre o tamanho e o ritmo dos cortes" e apoiaria um corte maior "se os dados sugerirem a necessidade". Mas acrescentou que esperava que qualquer movimento fosse "feito com cuidado".

Também na última sexta, o presidente do Fed de Nova York, John Williams, disse que estava indeciso sobre o tamanho do corte deste mês, mas disse que o banco central estava "bem posicionado" para atingir suas metas de inflação e empregos.

"Vamos nos reunir e obviamente analisar tudo e discutir isso", disse ele aos repórteres sobre o tamanho do primeiro corte.

Um corte mais agressivo de 0,50 ponto pelo Fed este mês traria riscos, no entanto.

Dados recentes têm sido mistos, com o relatório de empregos mais recente mostrando crescimento mensal mais lento, mas também menor desemprego e salários em alta. Dados de inflação desta semana mostraram que as pressões de preços estavam diminuindo, mesmo quando a medida "central" do índice de preços ao consumidor que exclui alimentos e energia voláteis se firmou.

Um movimento de 0,50 ponto também poderia gerar preocupações de que o banco central está preocupado com a perspectiva econômica e levar os mercados financeiros a precificar uma redução mais dramática nas taxas, além do ritmo planejado de flexibilização do Fed.

"Pode-se argumentar por 0,50 ponto, mas as comunicações em torno disso são complicadas e não há uma razão convincente para assumir esse desafio", disse Loretta Mester, que se aposentou como presidente do Fed de Cleveland em junho.

Um corte mais profundo do que o esperado também arriscaria uma reação política, dado que o candidato presidencial republicano Donald Trump alertou o Fed contra qualquer corte em setembro, apenas algumas semanas antes da eleição.

Powell disse recentemente que o Fed "nunca usaria nossas ferramentas para apoiar ou se opor a um partido político, um político ou qualquer resultado político".

Os mercados futuros sugerem que o banco central reduzirá as taxas em um ponto percentual até o final do ano, indicando uma redução de 0,50 ponto em uma das três reuniões restantes