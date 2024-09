Governo Biden considera criação de fundo soberano dos EUA

Washington | Financial Times

A Casa Branca está desenvolvendo planos para estabelecer um fundo soberano dos EUA capaz de fazer grandes investimentos em setores estratégicos, rompendo com a ortodoxia econômica de Washington enquanto tenta competir com rivais geopolíticos ricos.

Um oficial da Casa Branca disse na sexta-feira (6) que autoridades da administração Biden, incluindo Jake Sullivan, o conselheiro de segurança nacional, e Daleep Singh, o principal assessor em economia internacional, estiveram trabalhando nos planos silenciosamente nos últimos meses.

Presidente dos EUA, Joe Biden, lê documentos na Casa Branca, em Washington - Elizabeth Frantz - 3.set.24/Reuters

O oficial da Casa Branca disse que "a estrutura do fundo, modelo de financiamento e estratégia de investimento ainda estão em discussão ativa". No entanto, o impulso era "suficientemente sério" para que outras agências governamentais estivessem envolvidas e planejassem "envolver o Congresso e partes interessadas chave do setor privado nos próximos passos".

O Departamento do Tesouro, que provavelmente teria voz nas negociações, se recusou a comentar.

Por anos, Washington tem olhado com desconfiança para fundos soberanos —pools de dinheiro mantidos e investidos pelo governo— sendo estabelecidos em países ao redor do mundo, argumentando que distorcem o comércio e investimento global e representam uma competição econômica injusta.

Mas os planos em andamento sob a presidência de Joe Biden são o mais recente sinal de como a abordagem da América à economia global mudou à medida que a competição se intensifica com China e Rússia, e as tensões aumentam no Oriente Médio.

O oficial da Casa Branca disse que a "premissa" do esforço era que os EUA "carecem de um pool de capital paciente e flexível que poderia ser implantado em casa e no exterior para avançar interesses estratégicos na velocidade e escala necessárias para os EUA prevalecerem em um ambiente geopolítico contestado".

O oficial disse que os investimentos poderiam ser usados para fortalecer a resiliência das cadeias de suprimentos e financiar "empresas ilíquidas mas solventes que precisam de maior escala para competir contra rivais [da China]".

Além disso, um fundo de riqueza dos EUA poderia injetar capital em setores onde existem altas barreiras à entrada, como construção naval especializada e fusão nuclear. Outro uso poderia envolver o financiamento da criação de "reservas sintéticas de minerais críticos", disse o oficial.

As conversas na Casa Branca, que foram primeiramente reportadas pela Bloomberg News, têm ocorrido internamente há meses. Mas a ideia de criar um fundo soberano dos EUA irrompeu no palco político esta semana quando o ex-presidente Donald Trump, que está concorrendo a um segundo mandato, o apoiou durante um discurso no Economic Club de Nova York.

"A gente poderá investir em hubs de manufatura de ponta, capacidades de defesa avançadas, pesquisas médicas de ponta e ajudar a economizar bilhões de dólares na prevenção de doenças em primeiro lugar", disse Trump à plateia.

A ideia foi apoiada por John Paulson, o gestor de fundos de hedge e um dos maiores aliados de Trump em Wall Street.

"Seria ótimo ver a América se juntar a essa festa e, em vez de ter dívidas, ter economias", disse ele.

A campanha de Kamala Harris, a vice-presidente dos EUA que está concorrendo contra Trump para a presidência, não respondeu a um pedido de comentário sobre a criação de um fundo soberano dos EUA.