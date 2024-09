Correios anunciam banca organizadora de concurso com 3.468 vagas

São Paulo

Os Correios anunciaram nesta quarta-feira (11) a banca organizadora do novo concurso público com 3.468 vagas. A empresa que venceu a seleção é o IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Captação). A previsão é publicar os editais ainda neste mês.

O concurso da estatal deverá contar com dois editais, um para agente de Correios, que exige o ensino médio, com 3.099 vagas, e outros analista de Correios, de nível superior, com 369 postos. Os salários oferecidos são de R$ 2.429,26 e R$ 6.872,48, respectivamente.

Fachada dos Correios na capital paulista; empresa pública vai contratar novos funcionários até o final do ano - Luciana Lazarini/Folhapress

A data de publicação do edital e de abertura das inscrições ainda não foi definida, mas deverá ocorrer nos próximos dias. A intenção é que as contratações ocorram ainda neste ano, até o final de dezembro.

De cada edital, 20% das vagas serão reservadas a candidatos negros e 10% para pessoas com deficiência.

A realização da seleção foi um dos compromissos firmados com a categoria para encerrar a greve realizada em agosto, com duração de 16 dias.

Os candidatos vão fazer provas objetivas, de conhecimentos gerais e específicos, de caráter eliminatório e classificatório. O cargo de analista terá ainda uma prova discursiva, com redação de texto dissertativo.

Detalhes dos exames, locais de aplicação de prova, calendário de inscrição e contratação, entre outros dados, serão divulgados no edital.

Atualmente, a empresa pública tem um concurso aberto, com 33 vagas, cujas inscrições já se encerraram. As provas serão realizadas no dia 13 de outubro.

Como serão distribuídas as vagas?

Haverá vagas em todas as regiões do país, conforme o nível de escolaridade. Veja abaixo como será a divisão:

Vagas para ensino médio

Região Vagas Centro-oeste 446 Nordeste 669 Norte 240 Sudeste 1.048 Sul 696 Total 3.099

Vagas para ensino superior

Região Vagas Centro-oeste 41 Nordeste 62 Norte 177 Sudeste 61 Sul 28 Total 369

Como se preparar para as provas enquanto não sai o edital?

Enquanto não sai o edital do concurso e os candidatos não sabem qual o conteúdo programático que deve ser estudado, é possível ter algumas atitudes para se preparar e chegar melhor preparado no dia da prova: