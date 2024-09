Moove, empresa de lubrificantes da Cosan, mostra aumento de receita em pedido de IPO nos EUA

Bloomberg

A Moove Lubrificantes Holdings, unidade do conglomerado brasileiro Cosan, entrou com um pedido de oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos, que também revelou crescimento de receita no último ano.

O pedido, realizado na segunda-feira (16), informa que o produtor e distribuidor de lubrificantes e graxas teve um lucro líquido no ano passado de cerca de US$ 48 milhões (R$ 263,2 mi) e receita de US$ 1,8 bilhão (R$ 9,8 bi), um aumento de cerca de 13% em relação a 2022.

Moove produz e distribui os lubrificantes da marca Mobil - Michael M. Santiago - 12.jun.2022/Getty Images via AFP

O pedido público junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA acontece na esteira de uma divulgação regulatória em julho que informava que a Moove havia entrado com um pedido confidencial para listagem nos EUA.

A empresa deve divulgar os termos propostos para a listagem assim que seus subscritores estiverem prontos para começar a comercializar as ações.

A Moove é sediada em São Paulo e continuará a ser controlada pela Cosan após a listagem, de acordo com o pedido. A empresa, cujos apoiadores incluem a CVC Capital Partners, afirmou ser um dos maiores produtores e distribuidores de lubrificantes e óleos básicos na América do Sul, Europa e EUA.

A Cosan é controlada pelo bilionário brasileiro Rubens Ometto, e seus negócios incluem uma joint venture com a Shell e a maior operadora ferroviária independente da América do Sul.

A oferta da Moove está sendo liderada por JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Itaú BBA, BTG Pactual e Banco Santander. A empresa planeja que suas ações sejam negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo MOOV.