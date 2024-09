Jornal dominical mais antigo do mundo é colocado à venda no Reino Unido

AFP

O jornal The Observer, publicado apenas aos domingos, foi colocado à venda no Reino Unido. A publicação dominical foi fundada em 1791 e é a mais antiga do mundo.

A decisão foi anunciada pela britânica GMG (Guardian Media Group), proprietária do The Observer. O grupo também é dono do jornal The Guardian e informou que está negociando o The Observer para a Tortoise Media, um site de notícias fundado em 2019.

Jornal The Observer é colocado à venda no Reino Unido - Ishara S. Kodikara/AFP

O GMG, que adquiriu o dominical The Observer em 1993, não especificou o valor previsto para a venda e nem qual foi a quantia oferecida pela Tortoise Media. A proposta teria sido "substancial o suficiente" para ser examinada em detalhes e que "ajudaria [a publicação] a sobreviver no futuro".

A venda permitiria ao jornal The Guardian "focar em sua estratégia de crescimento para se tornar mais internacional, mais digital e financiado sobretudo por seus leitores", comentou Anna Bateson, diretora da GMC.

Por sua vez, a Tortoise Media, que planeja investir mais de 25 milhões de libras (R$ 182 milhões) nos próximos cinco anos, informou que seguirá publicando o The Observer aos domingos, além de desenvolver sua vertente digital.

"Acreditamos que o The Observer é um dos grandes nomes do mundo da informação. Acreditamos em seu futuro, tanto em sua versão impressa como digital", afirmou James Harding, redator-chefe da Tortoise Media, em um comunicado.

A Tortoise Media foi fundada por Harding, ex-jornalista do The Times e da BBC, ao lado de Matthew Barzun, que foi embaixador dos Estados Unidos no Reino Unido.