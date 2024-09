Financial Times

O apoio de Taylor Swift a Kamala Harris para presidente dos Estados Unidos em uma postagem no Instagram assinada "Childless Cat Lady" está tendo um impacto ainda maior do que o esperado.

Do outro lado do mundo, Swift foi estampada em páginas de negócios na Ásia, em vez das seções de entretenimento habituais da semana passada. Investidores em fabricantes de baterias da Ásia têm dissecado as reações públicas à postagem e ao debate televisivo entre Kamala e Trump, buscando qualquer dica de como a eleição nos EUA vai se desenrolar.

Para muitos, o maior foco está nos carros elétricos. Trump disse que se for reeleito, no primeiro dia ele acabaria com o que ele chama de mandato para vender veículos elétricos para salvar a indústria automobilística dos EUA da "obliteração completa".

Nos últimos anos, os fabricantes de baterias para veículos elétricos (VE) têm sido um dos maiores beneficiários do esforço agressivo da administração de Joe Biden para uma transição VE. As metas atuais dos EUA significam que cerca de dois terços de todos os carros e caminhões novos vendidos precisarão ser elétricos até 2032. Isso significa demanda por milhões de novas baterias —44 milhões até 2030 somente nos EUA para atingir emissões líquidas zero, de acordo com o centro de estudos independente RMI.

O apoio de Elon Musk a Trump levantou especulações de que o ex-presidente poderia suavizar sua posição sobre VEs. Mas o fato de ele continuar sendo um crítico consistente e vocal tem preocupado investidores em ações relacionadas a carros elétricos.

Uma vitória de Trump está sendo vista como algo que traz uma maior possibilidade de cortes em subsídios para fabricantes de baterias de VE e menos incentivos fiscais federais para compradores de VE. Seu companheiro de chapa, o candidato republicano à vice-presidência JD Vance, apoia a reorientação desses créditos para carros a gasolina.

A iniciativa de Biden em relação aos veículos elétricos foi apoiada por bilhões de dólares em investimentos por meio da Lei de Redução da Inflação de 2022, com créditos fiscais de energia estimados em mais de US$ 1 trilhão (R$ 5,5 trilhões) ao longo de 10 anos.

Fabricantes de baterias sul-coreanos e japoneses estão entre os principais beneficiários desse investimento. Nos últimos anos, os fabricantes chineses começaram a dominar a cadeia de suprimentos de baterias VE, com até 80% das células de bateria de íons de lítio estimadas como sendo feitas na China.

Como isso começou a empurrar os pares sul-coreanos e japoneses para uma guerra de preços cada vez mais intensa, os créditos fiscais dos EUA ajudaram a fornecer uma vantagem significativa sobre seus rivais chineses. Os lucros recentes refletem isso. Para a Panasonic do Japão, por exemplo, estima-se que esses créditos fiscais tenham adicionado US$ 785 milhões (R$ 4,3 bilhões), ou cerca de um quarto do lucro líquido total no ano fiscal até março.

Portanto, é compreensível que sinais de apoio público a Kamala Harris —até mesmo possivelmente a postagem de Swift no Instagram— tenham ajudado a movimentar mercados na Ásia. As ações da maior fabricante de baterias VE da Coreia do Sul, LG Energy Solution, subiram um quarto em relação à mínima de agosto. As concorrentes Panasonic e Samsung SDI subiram um quinto.

Os investidores estrangeiros têm sido compradores tão entusiasmados dessas ações quanto os investidores de varejo locais, com ações relacionadas a baterias VE respondendo por cinco das 10 ações mais compradas por investidores estrangeiros na semana passada na Coreia do Sul, com a atividade de negociação acompanhando de perto as pesquisas de opinião dos estados indecisos.

No entanto, os investidores devem ser cautelosos para não apostar muito, muito rápido, no setor. Os preços das ações são historicamente caros, com a LG Energy Solution sendo negociada a mais de 100 vezes os lucros futuros, o dobro dos níveis em que foi negociada no final do ano passado e com um prêmio significativo em relação aos pares globais.

Mesmo com as políticas favoráveis dando um impulso ao setor, as vendas de baterias VE têm sido decepcionantes. O lucro operacional da LG Energy Solution caiu 58%, enquanto as vendas caíram 30% no último trimestre. Na Samsung SDI, as vendas caíram 24% devido à fraqueza do negócio de baterias VE. A unidade de energia da Panasonic Holdings, que fabrica baterias, não atingiu sua orientação de lucro operacional para o ano comercial até março.

Ao excluir os subsídios dos EUA dos lucros, os resultados seriam significativamente menores e levariam alguns fabricantes a um prejuízo operacional.

A perspectiva é ainda mais preocupante. As vendas globais de VE ainda estão crescendo, mas a taxa de crescimento vem desacelerando. O excesso de capacidade é um risco, com a China usando menos de 40% de sua produção máxima de células no ano passado —apesar de mais da metade da demanda mundial por baterias de VE vir do país.

Os fabricantes de baterias que suspenderam a construção de novas fábricas de baterias e atrasaram os planos de expansão neste ano ressaltam as preocupações crescentes de que não há demanda suficiente para sustentar os preços e a produção atuais.

Tudo isso significa que a decisão de investir em fabricantes de baterias para veículos elétricos pode não ser mais a aposta fácil que já foi. Os riscos de mudanças de política e excesso de capacidade devem ser suficientes para fazerem os investidores hesitarem.