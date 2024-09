Ranking Folha Mauá: Audi Q5 chega em primeiro entre SUVs premium híbridos plug-in

São Paulo

O Q5 foi o grande vencedor na categoria SUVs Híbridos Premium Plug-in. O modelo obteve a primeira colocação nas provas de aceleração, retomada, consumo urbano com gasolina, consumo rodoviário com gasolina e consumo rodoviário com eletricidade.

Audi Q5 TFSIe foi bem nos testes de consumo e desempenho do Ranking Folha Mauá - Divulgação

O carro foi lançado no Brasil em julho de 2022 e está perto de ganhar uma nova geração. A versão avaliada tem 367 cv e é anunciada por R$ 476.990.

Já o Volvo XC90 (R$ 608.950) obteve o melhor resultado na medição de consumo urbano com eletricidade.

COMO SÃO FEITOS OS TESTES

Para aferir o desempenho dos carros, o Instituto Mauá de Tecnologia utiliza o V-Box, equipamento que usa sinal de GPS. Os testes de aceleração e retomada são feitos na pista da empresa ZF, em Limeira (interior de São Paulo).

A etapa que verifica o consumo na cidade tem 27 km. Para simular um percurso rodoviário a 90 km/h, os pilotos de teste dirigem por 31 km.

Ambos os trajetos ficam em São Caetano do Sul (ABC), onde está a sede do instituto. Se o carro for flex, são feitas duas medições: uma com etanol, outra com gasolina.

O consumo de modelos elétricos é medido por meio do carregador instalado no IMT. O teste calcula o gasto para rodar 100 km nos modos urbano e rodoviário.