Ranking Folha Mauá: Renault e Volvo dividem pódio de hatches médios elétricos

Embora as marcas os tratem como utilitários esportivos, Volvo EX30 Ultra (R$ 293.950) e Renault Mégane E-Tech (R$ 279,9 mil) são hatches médios clássicos, como mostram as proporções da carroceria e as distâncias em relação ao solo.

Hatch elétrico Renault Megane E-Tech tem farois com LEDs - Rodolfo Buhrer/Divulgação

A disputa foi intensa, com vantagem para o modelo de origem sueca (e produção chinesa) nas provas de desempenho. Já nas medições de consumo, o carro francês foi superior tanto na cidade como na estrada.

Em comum, ambos trazem revestimentos feitos a partir de materiais reciclados e mostradores 100% digitais. O Volvo, contudo, exagera no minimalismo e concentra até os ajustes dos retrovisores externos na tela da central multimídia.

Volvo EX30 na versão Ultra - Divulgação

COMO SÃO FEITOS OS TESTES

Para aferir o desempenho dos carros, o Instituto Mauá de Tecnologia utiliza o V-Box, equipamento que usa sinal de GPS. Os testes de aceleração e retomada são feitos na pista da empresa ZF, em Limeira (interior de São Paulo).

A etapa que verifica o consumo na cidade tem 27 km. Para simular um percurso rodoviário a 90 km/h, os pilotos de teste dirigem por 31 km.

Ambos os trajetos ficam em São Caetano do Sul (ABC), onde está a sede do instituto. Se o carro for flex, são feitas duas medições: uma com etanol, outra com gasolina.

O consumo de modelos elétricos é medido por meio do carregador instalado no IMT. O teste calcula o gasto para rodar 100 km nos modos urbano e rodoviário.