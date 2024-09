Sabatina de Galípolo no Senado será no mesmo dia em que plenário votará indicação

Brasília

Indicado à presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo será sabatinado na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado na manhã de 8 de outubro, no mesmo dia da votação no plenário da Casa.

A data foi anunciada em nota nesta quinta-feira (5) pelo presidente da CAE, Vanderlan Cardoso (PSD-GO). Ele também confirmou a designação do líder do governo no Senado, senador Jaques Wagner (PT-BA), como relator da indicação de Galípolo.

Gabriel Galípolo, indicado por Lula para presidir o Banco Central, e o presidente da CAE do Senado, Vanderlan Cardoso (PSD-GO) - Lindomar Gomes/Divulgação

Nesta quarta (4), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), anunciou que o escolhido do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seria sabatinado após o primeiro turno das eleições municipais.

O governo gostaria de realizar a sabatina de Galípolo na próxima semana, avançando ao menos uma das etapas do rito no Congresso Nacional.

Se aprovado, o atual diretor de Política Monetária do BC vai suceder Roberto Campos Neto, cujo mandato termina em 31 de dezembro. No comando, ele terá a missão de angariar a confiança do mercado financeiro, que teme um BC leniente no combate à inflação em 2025, quando o Copom (Comitê de Política Monetário) terá maioria dos integrantes indicados pelo presidente Lula.

Desde o início da semana, Galípolo vem percorrendo os gabinetes dos parlamentares, no tradicional "beija-mão" do Senado, em busca de apoio para aprovação de seu nome.

Ele se encontrou nesta quinta com o líder da oposição no Senado, Marcos Rogério (PL-RO), e com o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), ex-vice-presidente da República de Jair Bolsonaro (PL).

Mourão disse à reportagem que não conhecia Galípolo e que a conversa foi "institucional".



"Rapaz jovem que será, caso aprovado, investido na responsabilidade de defender a moeda. Deixei isso muito claro para ele, que me pareceu totalmente consciente disso", afirmou ele à Folha.



Galípolo também se encontrou com o oposicionista Esperidião Amin (PP-SC), presidente da bancada de Apoio ao Microcrédito. O atual diretor do BC já havia angariado o apoio de outros senadores de oposição ao longo da semana, como o do presidente do PP e ex-ministro de Bolsonaro Ciro Nogueira (PI).

Senadores elogiam Galípolo nos bastidores e lembram que ele já foi sabatinado pela Casa em julho de 2023, quando foi indicado por Lula para a Diretoria de Política Monetária do Banco Central.

Segundo um dos parlamentares, Galípolo respondeu que as decisões do BC são embasadas em argumentos técnicos, com pouca margem para influência política, quando foi questionado sobre o receio de intervenção do presidente Lula na autoridade monetária e na taxa básica de juros.

Aos 42 anos, Galípolo foi um dos conselheiros de Lula na campanha presidencial de 2022 e atuou como número dois do ministro Fernando Haddad (Fazenda). Desde que assumiu o posto no BC, ele manteve canal direto com o chefe do Executivo.