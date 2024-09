Starlink agora bloqueia X, 'Novo Pix' é entrave para Apple e Samsung e o que importa no mercado

São Paulo

Starlink recua

A empresa de Elon Musk voltou atrás e anunciou nesta terça (3) que vai bloquear o acesso ao X, antigo Twitter, nas conexões de internet que oferece no Brasil.



↳ A tecnologia via satélite se popularizou no interior do país, em regiões agrícolas e na Amazônia, levando a rede pela primeira vez a aldeias indígenas.



↳ Em alto mar, tem sido usada pela Marinha.



Relembre: o recuo atende à ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que suspendeu o X no Brasil até que a companhia indique um representante legal.



↳ A suspensão foi o ápice dos atritos entre a empresa, Elon Musk e a Justiça brasileira.



↳ Em uma publicação no X, a Starlink declarou que vai acatar a decisão, mas considera a medida ilegal e criticou o congelamento de suas contas bancárias.



No alvo: embora seja outra empresa, a Starlink teve suas contas bloqueadas no Brasil pelo ministro como forma de cobrar multas aplicadas à rede social antes da suspensão.



↳ A decisão da Starlink de manter o acesso ao X, descumprindo a ordem, reforçou o argumento que o magistrado usou para bloquear as contas bancárias.



Sucesso pelo mundo. Os negócios estão em alta para a futurista empresa de Elon Musk. Ela anunciou recentemente que ultrapassou 3 milhões de clientes em 99 países. A receita anual é estimada em US$ 6,6 bilhões (R$ 37,3 bilhões).



A Starlink tornou-se essencial em áreas de conflito como a Ucrânia, Sudão, Iêmen e Gaza, onde ajudou a conectar um hospital.



O número de clientes disparou no Brasil recentemente, alcançando 250 mil este ano. No começo de 2023, eram cerca de 20 mil.



↳ A britânica OneWeb é uma das concorrentes. A Amazon planeja lançar uma versão da internet via satélite, mas os planos estão no papel.



Sobre a floresta. São ao menos 66 mil contratos ativos na amazônia brasileira, abrangendo 93% dos municípios legais da região.



Entre os clientes está o próprio Exército, por meio do Comando Militar da Amazônia.



Como funciona: a Starlink tem uma "constelação" de mais de 5 mil satélites em baixa órbita (550 km de altitude).



Com os equipamentos mais próximos da Terra, o sinal enviado por eles é mais rápido que o dos satélites comuns.



No alvo. A Starlink apresentou um recurso ao STF contra a decisão de Moraes com um instrumento chamado mandado de segurança, mas o ministro Cristiano Zanin o rejeitou. Nesta terça, Moraes informou que o prazo para a Starlink apresentar recurso contra o bloqueio havia terminado no dia anterior.



Ele também determinou ao Banco Central que não autorize nem permita qualquer remessa, recebimento, cessão ou envio de valores para o exterior.



A Anatel precisará fazer informes do atual estágio dos serviços autorizados à Starlink.

'Novo Pix' é entrave para Apple

A Apple corre contra o tempo para obter autorização do Pix por aproximação.



↳ A nova fase da tecnologia do Banco Central está prevista para fevereiro.



↳ A empresa, que oferece o aplicativo "wallet", decidiu não se credenciar como iniciadora de pagamento no BC, ao contrário do concorrente Google, que opera a carteira Google Pay.



A concorrente Samsung também enfrenta o mesmo problema.



O entrave. Para oferecer o Pix por aproximação, as carteiras precisam integrar o ecossistema do BC conhecido como "Open Finance". A medida visa garantir a segurança e o sigilo das transações.



Sim, mas… Apple e Samsung argumentam que a nova função é similar aos cartões já usados em suas carteiras.



↳ Diferentemente do modelo atual, o usuário precisará vincular sua conta bancária à carteira digital, exigindo maior envolvimento das fabricantes de celulares.



↳ Apple e Samsung estão em negociações com o BC para obter a autorização sem a categorização como "iniciadoras de pagamento" porque desejam manter a responsabilização toda com os bancos.



A novidade. O Pix por aproximação permitirá que o usuário cadastre suas contas na carteira digital. Durante a compra, não será necessário abrir o aplicativo do banco. Veja detalhes.



Será necessário apenas uma senha, geralmente a do próprio dispositivo. O reconhecimento facial também é uma opção.



Briga de gigantes. Enquanto isso, o Google já oferece o Pix por aproximação na carteira Google Pay para contas do C6 Bank e PicPay.



↳ O Itaú planeja disponibilizar a função em breve, também antes do lançamento oficial, com exclusividade para as maquininhas da Rede neste primeiro momento.



Em números: o mercado de carteiras digitais é liderado pelo PicPay, com 21,8 milhões de usuários no Brasil, seguido pelo Mercado Pago (18,5 milhões) e Google Pay (6,6 milhões), segundo dados do primeiro semestre de 2024. As estimativas são da Sensor Tower.

Surpresa na economia (de novo)

A atividade econômica brasileira cresceu mais que o esperado no segundo trimestre.



↳ A expectativa mediana de alta era de 0,9%, mas o crescimento registrado foi de 1,4% em relação ao trimestre anterior.



↳ Nos 12 meses acumulados até junho, a economia avançou 2,5%. Entenda como é calculado.



Por que importa: analistas subestimaram o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) nos últimos anos. Com o resultado de ontem, a expansão deste ano deverá ser em torno de 3%, taxa parecida com a de 2022 e 2023.



Embora o crescimento seja uma boa notícia, há um porém. O aumento da atividade econômica pode elevar à inflação, o que pressionaria o Banco Central a aumentar os juros.



↳ O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou os dados, que podem ajudar o governo a fechar as contas sem déficit. Ele reconhece, porém, o risco de o BC subir a Selic.



↳ Na comparação com outros países, o resultado trimestral é o segundo melhor.



O que os dados mostram: a alta foi disseminada entre as atividades da economia, com exceção da agropecuária, que passa por acomodação depois do recorde de 2023.



Veja os destaques nos três grandes setores do país: