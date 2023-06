Áudio de Trump contradiz defesa do ex-presidente dos EUA

São Paulo (SP)

A transcrição de uma gravação do ex-presidente dos EUA Donald Trump citada pelos procuradores na ação que acusa o republicano de colocar em risco segredos nacionais apontam contradições em declarações recentes do acusado, de acordo com o New York Times.

No áudio, gravado em julho de 2021, Trump discute um documento "altamente confidencial" sobre o Irã.

Em uma entrevista à Fox News na semana passada, o ex-presidente dos EUA alegou que os documentos seriam um compilado de notícias de mídias diversas, enfatizando não serem informações confidenciais.

Donald Trump, ex-presidente dos EUA, em comício em Washington em 24 de junho - Tasos Katopodis/Reuters

Na gravação, no entanto, Trump diz que os documentos tratam de "informações secretas", de acordo com o New York Times. E reconhecendo que, fora da Casa Branca, ele não poderia desclassificar os documentos de sua condição como confidenciais.

A defesa de Trump sabem da gravação, que refuta os argumentos de exagero nas falas do presidente por seus apoiadores, desde março. O áudio deve figurar entre as evidências contra Trump em seu julgamento.