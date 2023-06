Entenda como alguém pode ser sugado por um motor de avião

Lisboa

Um trabalhador de pista morreu na noite da última sexta (23) depois de ser sugado pelo motor de um avião da companhia Delta Airlines. O acidente ocorreu no Aeroporto Internacional de San Antonio, no Texas, nos EUA, quando um Airbus A319 se aproximava do portão de embarque.

O trabalhador era funcionário da Unifi Aviation, empresa contratada pela Delta para suas operações terrestres. A agência reguladora dos transportes nos EUA informou no domingo (25) que investiga o acidente, e porta-vozes da Delta disseram que a empresa coopera com autoridades para apurar as causas.

Homem foi sugado por motor de avião da Delta Air Lines - Reprodução

O caso do Texas, porém, não é único. Em 31 de dezembro de 2022, uma funcionária do Aeroporto Regional de Montgomery, no Alabama, morreu em situação semelhante —também foi "engolida" pelo motor de uma aeronave, de acordo com a CNN. Courtney Edwards tinha 34 anos.

Na última quarta-feira, a companhia aérea Piedmont Airlines —subsidiária da American Airlines— foi multada em US$ 15,6 mil (cerca de R$ 75 mil) pela Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (OSHA) em decorrência do caso.



Como alguém pode ser sugado pelo motor de um avião?

Ainda não há uma explicação oficial para as causas da morte do trabalhador de pista da Unifi Aviation. Uma fonte disse ao jornal The Guardian que o homem "parecia ter pisado intencionalmente na frente do motor ligado".

O que se pode inferir é que houve falha nas medidas de segurança. Segundo o consultor aeronáutico Roberto Peterka, perito em acidentes aéreos, o trabalhador provavelmente não respeitou a área de segurança quando a aeronave ainda estava em movimento —estava com um dos motores ligados.

"Aconteceu por falta de segurança situacional. Provavelmente o avião estava perto do fim no portão de embarque. Há marcas na pista [delimitando] que ninguém pode entrar, nem mesmo os trabalhadores do aeroporto. Os funcionários são treinados para respeitar essa distância", explica Peterka.

Qual a distância recomendada para o motor do avião?

Depende do tipo do avião. No caso, a aeronave da Delta Airlines é um modelo civil de Airbus A319, com capacidade para até 156 passageiros. Embora seja uma aeronave considerada pequena, ainda tem um motor altamente potente. Mesmo uma distância de cinco metros, por exemplo, não é considerada segura.

"É o que diz a terceira lei de Newton, da ação e reação", explica Peterka. "À medida que o motor joga o ar para trás, movimenta o avião para frente. Dependendo da potência, vai sugar maior quantidade de ar."

Devido à potência dos motores, as pistas dos aeroportos são frequentemente limpas e vistoriadas. "Pode ser um parafuso, uma porca, o motor puxa qualquer coisa. E isso pode destruir um motor, que suga tudo o que aparecer", diz o especialista.

Quando os passageiros podem passar na frente do motor?

Qualquer pessoa só pode passar na frente de um motor de avião quando ele estiver desligado. É por isso que o deslocamento de passageiros e a entrada no avião pela escada ocorrem somente quando a aeronave está com o sistema totalmente desligado.

"É proibido embarcar ou desembarcar de um avião com motor ligado", diz Peterka. Por medidas de segurança, os motores só podem ser ligados quando todos os passageiros estão sentados em seus lugares no avião, com as portas da aeronave já fechadas.

Se aparecerem animais na pista, como pássaros ou cobras, por exemplo, o aeroporto pode ser fechado. Por isso, as pistas são fechadas tanto para humanos quanto para animais.

Um avião da Delta Airlines chega para pousar em frente ao Empire State Building, em Nova York - Mike Segar -11.jan.23/Reuters

Quando os passageiros podem sair do avião?

Também apenas quando os motores forem desligados. Assim que a aeronave chega ao portão de embarque, o sinaleiro avisa o comandante de que o trem de pouso está travado, com o avião na posição de estacionar.

Após o aviso o comandante puxa o freio de estacionamento e desliga os motores. "Na hora que o motor parou, já é permitido descer do avião", diz o especialista.

A pista de um aeroporto é perigosa?

É um local perigoso, sim, mas é considerada uma área de risco controlado. É por isso que todos os funcionários precisam ser altamente treinados para evitar acidentes e respeitar as áreas de segurança.

Um motor, por sua vez, é considerado perigoso de ambos os lados. Se de um lado, o equipamento suga qualquer coisa que se aproximar, de outro a descarga de ar pode ser igualmente forte, e o calor gerado é capaz de incinerar objetos, pessoas ou animais.