Lula terá encontro com Giorgia Meloni na Itália marcado de última hora

Inicialmente deixado de lado com a justificativa de incompatibilidade de agendas, um encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, foi acrescentando à visita oficial do petista ao país europeu de última hora, informou o governo nesta terça-feira (20).

A reunião com a líder de ultradireita ocorre na tarde desta quarta-feira (21). Antes, a viagem oficial de Lula contava apenas com encontros com o presidente italiano, Sergio Mattarella, e o papa Francisco.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, em Roma - Tiziana Fabi - 8.jun.23/AFP

Na sequência, quando o petista deixa a Itália e parte para a Paris, há também um encontro com o presidente francês, Emmanuel Macron, e possíveis bilaterais com outros líderes, entre eles o premiê do Haiti, Ariel Henry, e o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa.

Meloni assumiu o cargo de primeira-ministra em outubro de 2022. Ela lidera o primeiro governo de ultradireita na Itália desde o fim da Segunda Guerra, além de ser a primeira mulher a ocupar o posto.