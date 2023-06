Ministro de Taiwan se reúne com líder de país da Otan, em viagem que irrita China

Praga | Reuters

Em aceno ao Ocidente, o ministro das Relações Exteriores de Taiwan, Joseph Wu, reuniu-se nesta terça-feira (13) com o líder do Senado da República Tcheca, Milos Vystrcil. O encontro desagradou autoridades chinesas, já que Praga faz parte da Otan, a aliança militar ocidental liderada pelos Estados Unidos.

Trata-se da segunda viagem de Wu ao país europeu em dois anos. Vystrcil, por sua vez, esteve em Taiwan em 2020 e, mais recentemente, lidera esforços no Parlamento tcheco para estreitar os vínculos com a ilha.

O ministro das Relações Exteriores de Taiwan, Joseph Wu, antes de entrevista em Taipé - Carlos Garcia Rawlins - 16.mar.23/Reuters

Na Europa, o governo de Taipé só tem relações diplomáticas formais com o Estado do Vaticano. Mas o governo taiwanês mantém diálogos informais principalmente com países do leste do continente, que intensificaram as manifestações de apoio à ilha após a Rússia invadir a Ucrânia, em fevereiro de 2022.

O regime chinês considera a ilha de Taiwan uma província rebelde e promete retomá-la pela força, se necessário. Washington, rival de Pequim na Guerra Fria 2.0, ameaça retaliar uma eventual ofensiva.

Além do encontro com Vystrcil, o taiwanês Wu discursará em uma conferência sobre segurança em Praga, nesta quarta (14). O evento deve contar também com a participação do presidente tcheco, Petr Pavel.

Ainda na quarta, Wu irá se encontrar com Marketa Pekarova-Adamov, líder da Câmara dos Deputados tcheca. Depois, o chanceler deve embarcar para Bruxelas, sede da União Europeia.

A viagem irritou autoridades chinesas. Em nota divulgada na última sexta (9), o Ministério das Relações Exteriores da China voltou a dizer, em tom de ameaça, que nenhum país europeu deve iniciar intercâmbios com Taiwan ou apoiar as "forças de independência". Procurada pela agência de notícias Reuters, a embaixada chinesa em Praga não se manifestou sobre o encontro de Wu com Vystrcil nesta terça.

Taipé rejeita as reivindicações de soberania da China e diz que só o povo da ilha pode decidir seu futuro. Pequim, por sua vez, quase dobrou o número de incursões com aviões na zona de defesa aérea de Taiwan em 2022, ano em que aumentou brutalmente a pressão militar sobre a ilha.

Na semana passada, o gigante asiático completou uma segunda fase de patrulhas conjuntas com a Rússia sobre o Pacífico Ocidental. Pequim e Moscou são aliados próximos e, desde pouco antes da Guerra da Ucrânia, proclamaram o aprofundamento de laços, incluindo de cooperação militar.

Já a República Tcheca não tem relações diplomáticas com Taiwan, mas, desde que Pavel assumiu a Presidência, em março, tem intensificado os diálogos com Taipé.