Quem foi o 'Unabomber', criminoso que inspirou série e foi encontrado morto

Ted Kaczynski, 81, mais conhecido como Unabomber, foi encontrado morto em sua cela na prisão neste sábado (10). Ele matou três pessoas e feriu 23 durante uma onda de bombardeios em massa entre 1978 e 1995. Mais tarde, declarou-se culpado de seus crimes.

Ele foi preso em 1996 e condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional em 1998, depois de escapar por quase 20 anos.

Ted Kaczynski, o "Unabomber", escapou da prisão até 1996 - Getty Images

O matemático formado em Harvard acabou sendo pego em uma cabana em Montana. Ele foi um homem que fascinou o mundo por décadas e se tornou tema de vários documentários de TV. O criminoso até se tornou tema de uma série da Netflix.

Kaczynski passou as últimas três décadas detido em prisões nos EUA –mais recentemente em um centro médico da Carolina do Norte.

Os guardas prisionais do Centro Médico Federal em Butner, Carolina do Norte, descobriram o corpo de Kaczynski na manhã deste sábado, disse um porta-voz da Bureau of Prisons, agência americana responsável pelas prisões no país, à BBC.

"A equipe que o encontrou imediatamente iniciou medidas para salvar a sua vida", acrescentou o porta-voz. "O Sr. Kaczynski foi transportado para um hospital local e, posteriormente, declarado morto."

Antes de sofrer de problemas de saúde que levaram à sua transferência para a instalação em dezembro de 2021, desde maio de 2018 ele estava detido na prisão federal Supermax em Florence, no Colorado.

Os crimes

Os crimes de Unabomber eram violentos e deixaram várias de suas vítimas mutiladas. Mas seus crimes foram descobertos depois que ele forçou os jornais Washington Post e o New York Times a publicar um manifesto desequilibrado e violento, chamado Industrial Society and Its Future (sociedade industrial e seu futuro), em setembro de 1995.

Os jornais concordaram em publicar o manifesto por recomendação do FBI e do procurador-geral dos EUA, após Unabomber afirmar que encerraria suas ações criminosas se um jornal de circulação nacional publicasse o seu texto.

O documento anônimo de 35 mil palavras criticou a vida moderna e afirmou que a tecnologia estava levando os americanos a sofrer de uma sensação de alienação e impotência. Depois de ler o texto nos jornais, o irmão e a cunhada de Kaczynski reconheceram o tom e alertaram o FBI, que o procurava há anos na mais longa caçada do país.

Em abril de 1996, autoridades finalmente encontraram o matemático formado em Harvard em uma cabana de madeira compensada e papel alcatroado de três a quatro metros, nos arredores de Lincoln, em Montana. O local estava cheio de jornais, um diário codificado, explosivos e duas bombas completas.

Embora o manifesto impressionasse a muitos por ter um tom abertamente político, Kaczynski nunca procurou incorporar o manto revolucionário que alguns atribuíam a ele.

Em seus próprios diários, ele escreveu que não afirmava ser "altruísta ou agir para o 'bem' (seja lá o que for) da raça humana", em vez disso, insistia que agia "meramente por desejo de vingança".

Seus crimes parecem ter começado logo depois que ele foi demitido do negócio da família por seu irmão por compartilhar recados abusivos para uma colega que o largou após dois encontros.

De lá, ele se mudou para a selva de Montana e para a cabana que havia construído à mão, sem aquecimento, encanamento ou eletricidade.

Seus primeiros ataques foram direcionados à Northwestern University, em Illinois. Os dois bombardeios ocorreram com quase um ano de diferença em maio de 1978 e maio de 1979, ferindo duas pessoas.

Então, em novembro de 1979, uma bomba acionada por altitude que ele enviou em 1979 explodiu a bordo de um voo da American Airlines. Doze pessoas sofreram com a inalação de fumaça.

Os alvos de seus ataques pareciam sempre ser universidades e companhias aéreas. O FBI o apelidou de Unabomber.

Este texto foi publicado originalmente aqui.