Congressistas protagonizam pancadaria no Parlamento de Taiwan; veja vídeo

Pequim

Uma sessão do Parlamento de Taiwan, chamado de Yuan, terminou com uma briga generalizada nesta sexta-feira (17) na capital da ilha, Taipé, durante a votação de uma reforma nos procedimentos internos.

O parlamentar Chung Chia-pin (dir.), do governista PDP, agarra a oposicionista Chen Ching-hui (na cadeira), do KMT, durante sessão no legislativo de Taiwan, em Taipé, em 17 de maio de 2024 - Sam Yeh/AFP

Encaminhada pelos dois partidos de oposição, o Kuomintang (KMT) e Partido do Povo de Taiwan (TPP), que controlam o Legislativo, a votação é questionada pelo governista Partido Democrático Progressista (PDP). A reforma amplia os poderes dos parlamentares para fiscalizar o governo.

Cenas de agressão entre congressistas são relativamente comuns na história do plenário taiwanês. Em 2004, o próprio Lai Ching-te, presidente eleito pelo PDP, que toma posse nesta segunda (20), foi agredido também por divergências sobre procedimentos.

Nesta sexta, o empurra-empurra levou à queda de um parlamentar do PDP da tribuna para o chão do plenário, de cabeça. Ele foi levado em uma ambulância para o hospital. Outra parlamentar, do KMT, foi tirada da cadeira e derrubada no chão da tribuna. A sessão prosseguiu depois, com a leitura dos projetos.