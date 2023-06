Morre nos EUA Theodore Kaczynski, o terrorista 'Unabomber', aos 81 anos

São Paulo

O terrorista americano Ted Kaczynski, 81, conhecido como Unabomber, morreu neste sábado (10) depois de ser encontrado inconsciente numa cela de um presídio federal na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ele havia sido condenado à prisão perpétua por enviar pacotes-bombas que resultaram na morte de três pessoas e deixaram outras 23 feridas entre 1978 e 1995.

Kaczynski tinha como alvo cientistas, professores universitários e executivos de empresas de tecnologia, que dizia serem responsáveis pelos "males modernos" e por um tipo de progresso socialmente nocivo.

Theodore Kaczynski é levado a um tribunal federal nos EUA - Reuters

Considerado um dos mais brilhantes e promissores matemáticos dos EUA na década de 1960, Kaczynski se formou em Harvard, doutorou-se em Michigan e lecionou em Berkeley até abandonar a carreira acadêmica e se isolar numa choupana sem água corrente no estado de Montana, em 1972.

A choupana serviu como base para a série de atentados, que começou em 1978, quando ele enviou um pacote-bomba a um professor de engenharia da Northwestern University, em Chicago. O material explodiu, ferindo levemente um policial. Um aluno de pós-graduação da mesma faculdade foi a segunda vítima —uma pequena bomba explodiu em suas mãos, causando queimaduras superficiais.

No ano seguinte, uma bomba feita por Kaczynski explodiu no compartimento de carga de um avião comercial da companhia American Airlines. A aeronave, que fazia voo doméstico, precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto internacional Dulles, perto de Washington.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo; aberta para não assinantes. Carregando...

Em 1980, Kaczynski enviou outro pacote-bomba que explodiu e feriu o então presidente da companhia aérea United Airlines, Percy Wood, em sua casa em Illinois. Já o primeiro assassinato foi cometido em 1985, quando Hugh Scrutton, empresário do setor de informática, morreu na explosão de uma bomba carregada com pregos e lascas no estacionamento de uma de suas lojas em Sacramento, na Califórnia.

Os atentados motivaram uma busca frenética pelo terrorista, numa caçada que chegou a ser chamada de "a mais longa da história americana". Mas um período de seis anos em que nenhuma bomba foi enviada, entre 1987 e 1993, esfriou as operações.

Kaczynski foi preso em 1996. Dois anos depois, acabou condenado à prisão perpétua ao aceitar, com relutância, um acordo que o livrou da pena de morte. Ele admitiu ter cometido 16 ataques à bomba entre 1978 a 1995, que mutilaram várias vítimas.

Descrito pelo FBI, a polícia federal americana, como "um gênio distorcido que aspirava ser o assassino perfeito e anônimo", Kaczynski primeiro foi enviado à uma prisão de segurança máxima em Florence, no Colorado. Ele foi transferido para o presídio da Carolina do Norte em 2021 devido a problemas de saúde.

A causa da morte é desconhecida.