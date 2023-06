Suprema Corte dos EUA mantém lei de adoção de nativos americanos

Washington | The New York Times

A Suprema Corte dos Estados Unidos confirmou na quinta-feira (15) uma lei de 1978 destinada a manter crianças nativas americanas adotadas junto de suas tribos e tradições, dando uma vitória às tribos que argumentavam que um golpe na legislação derrubaria os princípios básicos que lhes permitiram se autogovernar.

A juíza Amy Coney Barrett, escrevendo pela maioria, reconheceu os assuntos espinhosos levantados no caso, que colocou um casal adotivo branco do Texas contra cinco tribos e o Departamento do Interior enquanto lutavam pela adoção de uma criança indígena americana.

Nita Battise, integrante da tribo Alabama-Coushatta, celebra a decisão da Suprema Corte - Kenny Holston - 15.jun.23/The New York Times

"As questões são complicadas", escreveu ela. "Mas o ponto principal é que rejeitamos todas as contestações dos peticionários ao estatuto, algumas com base no mérito e outras por falta de legitimidade."

A votação foi por 7 a 2, com os juízes Clarence Thomas e Samuel Alito discordando.

De acordo com a Lei do Bem-estar de Crianças Indígenas, a preferência é dada às famílias nativas, uma política que o casal branco disse violar os princípios de proteção igualitária e discriminar crianças nativas e famílias não nativas que desejem adotá-las, porque depende de colocação com base na raça.

As tribos disseram que são entidades políticas, não grupos raciais, e que acabar com essa distinção, que sustenta os direitos tribais, poderia colocar em risco quase todos os aspectos da lei e da política indígenas, incluindo medidas que regem o acesso à terra, à água e a jogos de apostas.

"O poder do Congresso para legislar com relação aos indígenas é bem estabelecido e amplo", escreveu Barrett, acrescentando que a autoridade poderia se estender ao direito de família. "A Constituição não erige um muro de proteção em torno do direito de família."

Em suas opiniões divergentes, Thomas e Alito afirmaram que o Congresso havia passado dos limites na regulamentação das determinações do bem-estar infantil.

A maioria do tribunal, escreveu Alito, perdeu de vista aqueles que correm maior risco: as crianças.

A maioria "decide uma questão após a outra de uma forma que desrespeita os direitos e interesses dessas crianças e seus pais, bem como a divisão entre autoridade federal e estadual de nossa Constituição", acrescentou.

Thomas escreveu que a legislação excedeu o poder do governo federal, acrescentando que algumas das crianças nativas americanas envolvidas nas adoções "podem nunca ter pisado em terras indígenas".

Ele acrescentou que a Lei do Bem-Estar da Criança Indígena "carece de qualquer ponto de apoio no significado original da Constituição".

Os líderes tribais e o presidente Joe Biden expressaram alívio com a decisão.

A decisão é "uma ampla afirmação do estado de direito e dos princípios constitucionais básicos que cercam as relações entre o Congresso e as nações tribais", disseram líderes da Nação Cherokee, do Bando Morongo dos Índios da Missão, da Nação Oneida e da Nação Indígena Quinault, em uma declaração conjunta.

Um advogado do casal adotivo no centro do caso, Jennifer e Chad Brackeen, disse que eles estavam preocupados com o futuro da criança nativa que tentavam adotar.

"Nossa principal preocupação é o que a decisão de hoje significa para a garotinha, Y.R.J. —hoje com 5 anos—, que fez parte da família Brackeen durante quase toda a sua vida", disse o advogado, Matthew McGill.

A legislação de 1978, a Lei do Bem-estar da Criança Indígena, pretendia abordar o histórico de abusos a crianças nativas americanas, centenas de milhares das quais foram separadas de suas tribos para serem criadas por famílias sem conexão com sua cultura.

Normalmente, em casos de bem-estar infantil, um juiz é encarregado de determinar o melhor interesse da criança. De acordo com a lei, no entanto, as crianças nativas americanas estão sujeitas a regras diferentes, em parte para proteger seus laços tribais.

A lei estabelece prioridades para adoção antes que uma criança possa ser colocada com uma família não nativa. As crianças devem primeiro ficar sob os cuidados de um membro de sua família estendida. Se isso não for possível, a prioridade passará para um membro de sua tribo; caso contrário, as crianças devem ir para outras famílias indígenas.

A Suprema Corte dos EUA, em Washington - Samuel Corum -8.nov.22/Getty Images via AFP

Os Brackeens, um casal evangélico do Texas, juntamente com outras famílias, contestaram a lei depois que acolheram um menino conhecido nos autos como A.L.M. O menino tinha menos de 1 ano de idade em 2016, quando entrou no sistema de adoção do estado. O menino, filho de mãe navajo e pai cherokee, juntou-se ao casal depois que as colocações tribais navajo fracassaram e, eventualmente, ambas as tribos concordaram em deixar o casal adotar a criança.

Sua fé, disseram os Brackeen, junto com suas confortáveis circunstâncias de vida, os chamou para se tornarem pais adotivos.

Em 2018, o juiz Reed O'Connor, do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte do Texas, derrubou a lei como inconstitucional.

Nesse mesmo ano, a mãe de A.L.M. deu à luz outra criança, uma menina. Ela também entrou em um orfanato. Os Brackeen pediram a custódia, esperando que ela pudesse se juntar ao irmão. Os navajos procuraram colocar a criança com sua tia-avó, que mora numa reserva indígena.

Um juiz estadual determinou que os Brackeen dividissem a custódia com a tia-avó, com a menina passando um tempo com sua família a cada verão na reserva.

Tanto a tribo quanto o casal recorreram da decisão, pois que o caso de A.L.M. chegou ao Tribunal de Apelações do 5º Circuito dos Estados Unidos.

O tribunal manteve amplamente a lei, levando ambos os lados a buscar a revisão pela Suprema Corte.