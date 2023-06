Ucrânia acusa Rússia de ataque contra restaurante que matou 10 pessoas

São Paulo

Ao menos dez pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas em um ataque atribuído à Rússia contra um restaurante popular em Kramatorsk, uma das últimas grandes cidades sob domínio da Ucrânia no leste do país. Três menores de idade, incluindo um bebê, foram mortos.

A ofensiva ocorreu após um motim de mercenários em território russo, na mais grave crise da era Vladimir Putin, iniciada em 1999. O movimento despertou temores de endurecimento militar de Moscou na Ucrânia.

Socorristas e voluntários procuram sobreviventes em destroços de restaurante atingido por míssil na Ucrânia - Genia Savilov - 27.jun.23/AFP

O ataque destruiu o Ria Pizza, estabelecimento muito procurado por soldados, jornalistas e trabalhadores de organizações humanitárias, segundo a imprensa local. Três colombianos estavam no restaurante e sofreram ferimentos leves.

Autoridades ucranianas disseram que a Rússia disparou dois mísseis terra-ar S-300 contra a cidade, que tinha 150 mil habitantes antes da guerra. As operações de resgate continuavam nesta quarta, e sete pessoas haviam sido retiradas dos escombros com vida.

As pessoas que morreram não tiveram a identidade revelada —a polícia disse apenas que o bebê havia nascido no ano passado. Já os colombianos feridos são Sergio Jaramillo, que atuou em negociações de paz do governo com as Farc, o escritor Héctor Abad Faciolince e a jornalista Catalina Gómez.

Os três jantavam com a escritora ucraniana Victoria Amelina, 37, que foi hospitalizada em estado crítico devido a uma lesão no crânio, provavelmente causada por estilhaços de vidros e vigas, segundo a polícia. Ela escreve romances e já foi finalista do Prêmio de Literatura da União Europeia.

Abad e Jaramillo viajaram à Europa para manifestar a "solidariedade da América Latina com o povo ucraniano diante da bárbara e ilegal invasão russa". O escritor é conhecido pelo romance "A Ausência que Seremos" (2006), que aborda a violência na Colômbia nos anos 1970 e 1980 com um recorte cotidiano.

O cozinheiro Roslan, 32, disse que o restaurante estava cheio no momento do ataque. Além do estabelecimento, houve danos em apartamentos, lojas, veículos, correios e outros prédios na região.

Localizada a oeste da cidade devastada de Bakhmut, conhecida como moedor de carne na Guerra da Ucrânia, Kramatorsk foi atingida por vários bombardeios desde o início do conflito. O mais mortal ocorreu em abril de 2022, quando 61 pessoas foram mortas e mais de 160 ficaram feridas em um ataque contra a estação ferroviária, poucas semanas após o início da invasão russa. A Rússia nega atacar alvos civis.

Ao condenar o ataque contra o restaurante, o chanceler da Ucrânia, Dmitro Kuleba, minimizou os impactos das divisões internas na Rússia na invasão iniciada em fevereiro de 2022. Mercenários liderados por Ievguêni Prigojin, chefe do Grupo Wagner, iniciaram uma marcha contra o governo russo na sexta (23) —o movimento terminou um dia depois, após mediação do ditador da Belarus, Aleksandr Lukachenko.

"Infelizmente, Prigojin se rendeu muito rapidamente. Não houve tempo para o efeito desmoralizante penetrar nas trincheiras russas", disse Kuleba ao canal CNN. O líder mercenário desembarcou nesta terça na Belarus, como parte do acordo que encerrou o motim.

Jens Stoltenberg, secretário-geral da Otan, a aliança militar liderada pelos EUA, disse que ainda é cedo para tirar conclusões sobre o movimento contra o governo Putin, mas enfatizou que a organização está preparada para defender seus membros. "Enviamos uma mensagem clara a Moscou e a Minsk de que a Otan está na região para proteger cada aliado e cada parcela de território da aliança", disse.

Do lado russo, o endurecimento militar contra a Ucrânia é visto como uma das consequências possíveis após o motim desafiar a imagem de Putin.