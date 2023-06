General russo conhecia planos de rebelião do grupo Wagner

Reuters

O general Sergei Surovikin, vice-comandante das operações militares da Rússia na Ucrânia, tinha conhecimento prévio de que o chefe mercenário Ievguêni Prigojin estava planejando uma rebelião contra os oficiais de defesa de Moscou, informou o New York Times nesta terça-feira (27).

O jornal citou autoridades americanas informadas sobre a inteligência dos EUA sobre o assunto e informou que as autoridades estavam "tentando descobrir se o general Sergei Surovikin, ex-comandante-chefe russo na Ucrânia, ajudou a planejar as ações do Sr. Prigojin no último fim de semana".

Prigojin fugiu para o exílio na Belarus na terça-feira, como parte de um acordo que encerrou uma breve revolta de seus combatentes do grupo Wagner no fim de semana, enquanto o presidente Vladimir Putin elogiava suas forças armadas por evitar uma guerra civil.

Ievguêni Prigojin, chefe mercenário do Grupo Wagner, em abril de 2023 - Yulia Morozova/Reuters

O New York Times relatou que autoridades americanas também disseram que havia indícios de que outros generais russos também podem ter apoiado Prigojin.

A Reuters não conseguiu verificar independentemente o relatório.

O Pentágono não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da Reuters. O Kremlin e o Ministério da Defesa russo também não responderam imediatamente às perguntas da Reuters.

Surovikin, apelidado de "General Armageddon" pela mídia russa, havia sido colocado no comando geral das operações na Ucrânia em outubro. Mas, em janeiro, o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, nomeou o chefe do Estado-Maior General, Valery Gerasimov, para supervisionar a campanha, mantendo Surovikin como seu vice.

Antes de iniciar a revolta, Prigojin havia se manifestado contra Shoigu e Gerasimov, culpando-os pelos fracassos da campanha e pela falta de apoio do exército aos combatentes do grupo Wagner.

Surovikin instou o grupo Wagner a desistir de sua oposição à liderança militar e retornar às suas bases pouco antes de Prigojin liderar seus combatentes em uma chamada "marcha pela justiça". Após partir da cidade russa de Rostov-on-Don no fim de semana, Prigojin abortou a marcha a cerca de 200 quilômetros de Moscou.