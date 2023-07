Avião faz pouso forçado e capota perto de banhistas nos EUA; veja vídeo

São Paulo

Um avião de pequeno porte fez um pouso forçado no mar e capotou, próximo a banhistas, em New Hampshire, nos Estados Unidos. Ninguém ficou ferido, e autoridades investigam as causas do acidente.

Vídeo que viralizou nas redes sociais mostram que a parte dianteira do monomotor Piper PA-18 chegou a embicar para o fundo do mar, assustando as pessoas no local. O acidente ocorreu neste sábado (29).

Avião cai perto de banhistas em praia de New Hampshire, nos Estados Unidos - Reprodução

Único tripulante da aeronave, o piloto saiu ileso e não chegou a ser levado ao hospital, segundo os bombeiros que o atenderam. Ele não teve a identidade revelada. O chefe da polícia Alex Reno confirmou à imprensa local que ninguém ficou ferido. Após o acidente, o avião foi puxado com a ajuda de banhistas.

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) disse que investigaria o caso em conjunto com o National Transportation Safety Board, agência dos EUA que apura acidentes aéreos e marítimos.

Em outro acidente nos EUA, um avião caiu no mês passado em um terreno montanhoso no sudoeste do estado da Virgínia. Antes da queda, a aeronave Cessna Citation chegou a ser perseguida por caças da Força Aérea americana ao violar o espaço aéreo de Washington. O piloto teria sido visto aparentemente inconsciente durante o voo, com o corpo tombado para a direita na cabine. Quatro pessoas morreram.