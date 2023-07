Casos de queimaduras crescem nos EUA durante onda de calor extremo

São Paulo

A prolongada onda de calor que atinge os Estados Unidos —e outros países do Hemisfério Norte— tem levado a, entre outras coisas, um aumento no número de pessoas com queimaduras após encostar em superfícies quentes como o asfalto.

O alerta foi feito nos últimos dias por médicos do Arizona à imprensa americana. O estado na fronteira sul do país é um dos mais afetados pelas altas temperaturas —sua capital, Phoenix, registrou recorde de 24 dias consecutivos com os termômetros acima de 43°C.

Pessoa em situação de rua organiza seus pertences em Phoenix, a capital do Arizona, uma das regiões mais afetadas pela atual onda de calor nos EUA - Mario Tama - 25.jul.23/Getty Images via AFP

Kevin Foster, diretor do centro de queimaduras da Valleywise Health, disse às redes CNN e BBC que os moradores estão sendo levados aos hospitais com queimaduras significativas, muitas vezes graves —em alguns casos, o ferimento é obtido simplesmente ao cair no chão.

"O verão é a estação que mais traz movimento de pacientes, então já prevíamos que isso ocorreria", disse ele à CNN, mas com a ressalva: "O que vemos agora é realmente incomum —o número de pacientes que estamos atendendo é muito maior, assim como a gravidade das lesões".

No início desta semana, Foster afirmou que todos os 45 leitos do centro de queimaduras onde trabalha estavam ocupados e que um terço dos pacientes era de pessoas que haviam se queimado ao cair no chão. Alguns deles, detalhou o médico, foram levados para a UTI devido à gravidade das lesões.

Até cintos de segurança de veículos têm causado queimaduras em moradores do estado. Ainda de acordo com Foster, desta vez à BBC, os pacientes são, principalmente, usuários de drogas que muitas vezes vivem nas ruas. Desidratados, eles tendem a desmaiar nas calçadas, onde ocorrem as lesões na pele.

Alguns dos ferimentos, por serem, por exemplo, de terceiro grau, exigem enxertos de pele nos centros de saúde.

Até aqui, a cidade de Phoenix havia observado o máximo de 18 dias com temperaturas acima de 43°C, em 1974. Nem sequer as noites fazem arrefecer o calor, uma vez que as temperaturas neste período não foram menores que 30°C por duas semanas seguidas —mais um recorde.

De acordo com um relatório publicado na semana passada por autoridades de saúde pública, ao menos 18 pessoas do condado de Maricopa, onde está Phoenix, morreram desde abril por causas associadas ao calor extremo. É uma cifra reconhecidamente subnotificada —outras 69 mortes estão sob investigação para compreender se também têm relação com o clima.

Segundo dados compilados pelo The New York Times, atualmente quase 60 milhões de americanos —ou 18% da população do país— vivem em áreas que já estão ou podem estar sob níveis de calor perigosos para a saúde pública nos próximos dias. E a onda de altas temperaturas chega à cidade de Nova York nesta quinta-feira (27), com previsão de temperaturas acima de 41°C.