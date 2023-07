Desaparecido havia 8 anos nos EUA, homem estava o tempo todo na casa da mãe

Lisboa

O americano Rudolph Farias foi visto pela última vez quando passeava com seus dois cachorros em Houston, no estado do Texas, em 6 de março de 2015, quando tinha 17 anos. Dado como desaparecido pela família desde então, ele foi encontrado na semana passada.

O fato curioso é seu paradeiro: ele teria passado esse tempo todo na casa da própria mãe, de acordo com informações iniciais da polícia.

Foto de Rudy Farias aos 17 anos, quando foi dado como desaparecido no Texas, nos Estados Unidos - Reprodução

Oito anos após ter sido dado como desaparecido, Rudy, 25, como é conhecido, foi encontrado pela polícia enquanto dormia por volta das 22h da última quinta (29), segundo a rede CNN. Ele estava do lado de fora de uma igreja de Houston, com hematomas e cortes pelo corpo, de acordo com o jornal The Mirror, e foi levado para um hospital.

Até então, Rudy estava no banco de dados do Texas Center for the Missing, instituição que auxilia familiares de desaparecidos.

Nesta quinta-feira (6), o tenente Christopher Zamora disse que a mãe do menino tentou "enganar a polícia ao insistir que Rudy ainda estava sumido". O jovem e seus familiares foram chamados para prestar depoimento. A polícia local quer descobrir detalhes do paradeiro do garoto neste meio-tempo e as razões para ele não ter aparecido antes.

"Depois que os investigadores conversaram com Rudy, descobriu-se que ele voltou para casa no dia seguinte, ainda em março de 2015", disse Zamora. "Mas sua mãe, Janie Santana, continuou a enganar a polícia, afirmando que Rudy ainda estava desaparecido."

Um dos motivos apontados para o desaparecimento, segundo o jornal The Mirror, era o fato de o rapaz ter sido diagnosticado com ansiedade e depressão. Ele perdeu o irmão em um acidente de moto em 2011, e, três anos depois, seu pai, policial de Houston, suicidou-se aos 51 anos.

Ainda de acordo com o Mirror, que menciona relatos de um ativista comunitário, Rudy teria sido abusado sexualmente pela mãe em casa. Durante o período desaparecido, a polícia recebeu relatos de vizinhos e pessoas próximas de que o menino teria sido visto nas redondezas ou até em casa. A mãe sempre negou.

A polícia de Houston, segundo o tenente, ainda aguarda o decorrer das investigações sobre o caso para se manifestar se a mãe ou o próprio Rudy podem sofrer acusações.

Ele está "com a mãe por opção", acrescentou o tenente Zamora. "Neste momento, porém, o promotor distrital se recusou a aceitar acusações sobre isso até que toda a nossa investigação esteja concluída."

Quase 360 mil relatórios de crianças desaparecidas foram feitos ao FBI, a polícia federal americana, em 2022, de acordo com o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas.