EUA afirmam ter matado líder do Estado Islâmico na Síria com ataque de drones

Cairo e Amã | Reuters

O Comando Central dos EUA anunciou neste domingo (8) que matou um líder do Estado Islâmico (EI) na região ao leste da Síria depois de um ataque feito com drones um dia antes.

Segundo o comando, que responde por operações militares americanas relacionadas à segurança em uma área que inclui a Europa e a África, foram usados os drones MQ-9 —os mesmos que se envolveram em um incidente com aeronaves russas horas antes.

Pessoas se reúnem no local em que um ataque de drones foi anunciado na Síria - Bakr Alkasem/AFP

"O Comando Central dos EUA realizou um ataque na Síria que resultou na morte de Usamah al-Muhajir, um líder do Estado Islâmico no leste da Síria", disse um comunicado.

No decorrer do último ano, os Estados Unidos intensificaram ações contra atividades que se suspeitam ser do Estado Islâmico na Síria, matando e prendendo vários de seus líderes.

A investida liderada pelos EUA inclui uma operação que matou em 2019 Abu Bakr al-Baghdadi, autoproclamado "califa de todos os muçulmanos".

Baghdadi tinha um peso simbólico para o EI, já que adotou o título de califa, um sucessor legítimo do profeta Maomé, que fundou o islã no século 7 —ainda que não tenha sido reconhecido dessa forma pela comunidade islâmica.

Desde a morte de Baghdadi, os Estados Unidos têm como alvo outros líderes sobreviventes do EI, muitos dos quais se acredita terem planejado ataques no exterior.

No início do ano passado, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, detonou o cinto explosivo que levava junto ao corpo, durante uma operação dos EUA na Síria.Nascido no Iraque, Hashemi era irmão de Baghdadi.

Comandantes militares dos EUA afirmam que o Estado Islâmico continua sendo uma ameaça significativa dentro da região, embora tenha sido enfraquecido.

O Estado Islâmico chegou a controlar um terço do Iraque e da Síria em seu auge, em 2014.