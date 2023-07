Fila para tirar visto americano cai pela metade em capitais brasileiras

São Paulo

O tempo de espera para agendar a entrevista da primeira emissão do visto americano de turismo ou negócios caiu pela metade em capitais brasileiras. Em São Paulo, a fila era de 251 dias nesta terça-feira (4), segundo o Departamento de Estado dos EUA. A cifra é bem inferior aos 630 dias registrados em junho.

Houve diminuição também nas outras cidades brasileiras que emitem o visto. Em Recife, a espera era de 296 dias nesta terça. Em Porto Alegre, a fila era de 273 dias; em Brasília, de 154 dias. Rio de Janeiro tinha o menor tempo de espera para a primeira emissão: 126 dias. No mês passado, as filas nas capitais eram, respectivamente, de 468, 430, 303 e 471 dias.

Filas para entrevistas aumentaram após a pandemia de Covid-19, que impactou o funcionamento dos consulados e embaixadas - Gabriel Cabral/Folhapress

Em nota, a embaixada e os consulados dos Estados Unidos no Brasil dizem que o governo americano vem tomando medidas para atender a uma demanda recorde de vistos após a pandemia.

"Recentemente, disponibilizamos mais de 200 mil agendamentos de vistos, o que resultou em uma redução substancial no tempo de espera para pessoas que solicitam um visto de turismo pela primeira vez", diz trecho do comunicado, acrescentando que as equipes consulares esperam processar mais de 1,2 milhão de vistos este ano, no que seria a "maior demanda de todos os tempos".

Com procura em alta, o preço da emissão do visto americano no Brasil sofreu reajuste no mês passado. A taxa, que era de US$ 160 (R$ 768), passou a ser de US$ 185 (R$ 888) em 17 de junho, acréscimo de R$ 120, segundo a cotação atual.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo; aberta para não assinantes. Carregando...

Trata-se do menor tempo para a emissão do visto americano de turismo e negócios registrado em São Paulo este ano, segundo levantamento do escritório de advocacia AG Immigration, especializado em questões migratórias e que monitora a fila nos consulados.

"As medidas tomadas pela embaixada dos EUA no Brasil, que desde o ano passado vem contratando mais oficiais consulares para ampliar sua capacidade de atendimento, começaram a surtir efeitos", diz o advogado Felipe Alexandre, sócio-fundador do escritório. Segundo ele, as filas têm impactos negativos para destinos como a Flórida, já que o Brasil é um dos três países que mais enviam viajantes ao estado.

Para quem precisa fazer a renovação do visto americano, os números são menores: em São Paulo, a espera é de 21 dias; Recife, 8 dias; Porto Alegre, 3 dias; Rio de Janeiro e Brasília, 1 dia.

É possível consultar o tempo de espera para vários tipos de visto, nos diferentes consulados dos EUA no país, no site do Departamento de Estado.

O tempo de agendamento começou a aumentar como efeito direto da pandemia, que impactou o funcionamento das missões diplomáticas. No período de restrições mais severas, os EUA deixaram de emitir autorizações de entrada não emergenciais para estrangeiros.

O consulado americano afirma que esses números são dinâmicos e que muitos turistas conseguem adiantar a data das entrevistas, sem custo adicional, devido a cancelamentos de outros solicitantes e à abertura de novos horários de atendimento. Além disso, é possível pedir a antecipação da entrevista em casos emergenciais, como morte de parentes imediatos e tratamentos médicos.

A máxima histórica em São Paulo foi registrada na semana de 5 a 9 deste mês, quando o tempo de espera chegou a 630 dias, segundo o levantamento da AG Immigration.