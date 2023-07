Gripe aviária faz número de cisnes do rei Charles cair 40% em relação a 2022

The New York Times

Seis pequenos barcos de madeira partiram da cidade de Sunbury-on-Thames este mês, numa missão de cinco dias, com um único objetivo: manter uma das tradições reais mais obscuras do Reino Unido e relatar ao rei quantos cisnes ele possui.

Este ano, por causa de um surto de gripe aviária, além de encontros com animais e humanos agressivos, os números não foram bons.

"É muito decepcionante", disse David Barber sobre a contagem deste ano. O marcador oficial de cisnes do monarca há três décadas usa uma pena da ave em seu boné.

Funcionários da família real medem cisnes encontrados no rio Tâmisa

A expedição anual ao longo de um trecho de 126 km do Rio Tâmisa, conhecida como "swan upping" (contagem dos cisnes), tem suas origens numa lei inglesa centenária que dá ao monarca no trono o direito de reivindicar quaisquer cisnes-brancos não marcados encontrados em águas abertas. Hoje em dia, serve mais como um censo das aves e uma iniciativa de conservação da vida silvestre.

Os contadores no Rio Tâmisa registraram 94 "cygnets", como são chamados os jovens cisnes, em comparação com 155 no ano passado. É uma queda de aproximadamente 40% e uma preocupação para conservadores e amantes de animais.

Barber disse que não esperava que a contagem deste ano fosse tão baixa, e que os números foram os mais decepcionantes em anos. Ele acrescentou que 2009 foi um ano pior, quando contaram 84 jovens cisnes. Em 2021 foram registrados 166 "cygnets" e, em 2019, 147. Em 2020, o evento não aconteceu por causa da pandemia.

Uma das razões do declínio é a gripe aviária. Houve 190 casos confirmados de gripe aviária no Reino Unido desde outubro do ano passado —a grande maioria deles na Inglaterra.

Mas também houve boas notícias: embora o número de cisnes fosse baixo, todos estavam com excelente saúde, disse Barber.

Para contar as aves, a flotilha de barcos sobe o Tâmisa durante cinco dias. Quando os recenseadores avistam um casal de cisnes em reprodução ou um filhote, posicionam seus barcos em volta das aves, levantam-nas da água com as mãos e verificam se estão saudáveis e sem lesões. Eles colocam nas jovens um anel com número de identificação e, em seguida, as soltam.

Tripulação faz saudação ao rei Charles 3º no rio Tâmisa

No século 12, a coroa reivindicou a propriedade dos cisnes-brancos, que eram frequentemente servidos em banquetes —comer cisnes tornou-se ilegal em 1981, quando eles foram protegidos como aves silvestres. Embora o rei possa reivindicar quaisquer cisnes-brancos não marcados em águas abertas, ele compartilha os cisnes do Tâmisa com duas empresas, ou antigas guildas comerciais de Londres, cujas aves são marcadas.

As aves de pescoço longo, encontradas em cursos d'água por toda a Inglaterra, ainda gozam de um lugar especial na sociedade inglesa.

Elas são uma "coisa arraigada na psique britânica", disse Melanie Nelson, administradora do Santuário dos Cisnes, organização que cuida de cisnes e aves aquáticas doentes e feridas. "Todo mundo cresceu com cisnes no imaginário", disse ela. "É um pensamento terrível que eles não estejam lá."

Hoje os cisnes enfrentam outros perigos, na forma de vírus como a gripe aviária, outros animais e humanos. Eles costumam ser atacados por cães que entram na água, disse Nelson. Mesmo um ferimento aparentemente pequeno em um cisne pode ser fatal, segundo ela.

Os humanos também representam um perigo para os cisnes. Houve um aumento nos últimos anos de ataques a cisnes, segundo reportagens na mídia britânica.

Em vários incidentes desde 2020, cisnes foram encontrados decapitados. E, recentemente, diversos deles foram vítimas de ataques de catapultas, inclusive em janeiro, quando quatro foram mortos pelo que a emissora britânica BBC descreveu como "catapultas de rolamentos".

A contagem deste ano foi a primeira no reinado de Charles 3º, e a transição parece ter sido tranquila.