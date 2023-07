Pelo menos 300 migrantes desapareceram ao tentar chegar à Espanha, diz ONG

Madri | Reuters

Pelo menos 300 pessoas que viajavam em três barcos de imigrantes do Senegal para as ilhas Canárias, território espanhol na costa noroeste da África, desapareceram, segundo o grupo Walking Borders afirmou neste domingo (9).

Os imigrantes viajavam em três embarcações. Duas delas —uma com cerca de 65 pessoas e outra com 50 a 60 pessoas— estão desaparecidas há 15 dias, desde que deixaram o país africano, disse à agência de notícias Reuters Helena Maleno, fundadora da ONG. Um terceiro barco partiu em 27 de junho com cerca de 200 pessoas a bordo. As famílias dos imigrantes não tiveram notícias deles desde o dia da partida, de acordo com Maleno.

Migrantes em um cais ao sul de Tenerife após operação de resgate - Desiree Martin - 4.jul.23/AFP

Todos os três barcos partiram de Kafountine, no sul do Senegal. A vila fica a cerca de 1.700 quilômetros de Tenerife, uma das ilhas. "As famílias estão muito preocupadas. Há cerca de 300 pessoas da mesma área do Senegal. Eles partiram por causa da instabilidade", disse Maleno.

O local se tornou o principal destino dos imigrantes que tentam chegar à Espanha —um número menor também tenta cruzar o Mar Mediterrâneo até o país europeu. O verão é o período com mais tentativas de travessias.

A rota de migração atlântica, uma das mais mortais do mundo, é normalmente usada por migrantes da África subsaariana. Pelo menos 559 pessoas —incluindo 22 crianças— morreram em 2022 em tentativas de chegar às ilhas Canárias, segundo dados da ONU.