Podcast explica como Taiwan perdeu na diplomacia, mas ganhou em peso econômico

Em termos diplomáticos, Taiwan se tornou um bichinho solitário. Foi recentemente abandonada por Honduras, que fechou sua embaixada em Taipé para abri-la em Pequim. O governo da ilha hoje mantém relações com apenas 13 dos 194 países-membros da ONU.

O assunto foi levantado em podcast da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos. Detalhe interessante veio à tona: sete dos países que mantêm relações com Taiwan são da América Latina. E são nações menores ou de pequena expressão, como Belize e Haiti. Em termos de extensão geográfica, o maior interlocutor regional é o Paraguai.

A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, durante cerimônia de graduação de estudantes na Universidade de Defesa Nacional, academia militar na capital da ilha, Taipé - Ann Wang - 21.jun.23/Reuters

Nos últimos anos Taiwan foi abandonada por 27 de seus antigos parceiros diplomáticos, disse Margaret Myers, diretora de Ásia e América Latina no think tank Inter-American Dialogue.

Mas há também um curioso contraste. O pequeno país —oficialmente República da China, em oposição à China continental, a República Popular da China— diminuiu em importância diplomática na mesma proporção em que cresceu em importância tecnológica e econômica.

É, por exemplo, um dos grandes produtores mundiais de chips para computadores e componentes de veículos. Esse dinamismo industrial se traduz no volume de dinheiro que o sistema financeiro local é capaz de gerir, com influência na Ásia e alhures.

Um pouco de história cai bem: Taiwan pertencia ao Japão até cair sob controle chinês quando o país é derrotado na Segunda Guerra Mundial. Anos depois, em 1949, em meio à guerra civil chinesa, os comunistas de Mao Tse-tung se apoderam de Pequim, marcam controle sobre o imenso território chinês e empurram os nacionalistas de Chiang Kai-shek para a ilha de Taiwan, também conhecida por Formosa.

Começa então um longo período da guerra fria local, opondo a China continental —com seus problemas derivados da superpopulação e das besteiras econômicas cometidas pelo Partido Comunista— e a pequena Taiwan, ditadura que se considerava "um porta-aviões ancorado" para a defesa do chamado mundo livre.

Nos anos 1970, a China entra em período acelerado de modernização, com o surgimento de uma burguesia dinâmica e paradoxalmente disciplinada às imposições do Partido Comunista. Enquanto isso, Taiwan se democratiza e deixa de lado seu ímpeto militarista.

Um único detalhe permaneceu imutável: a concepção da China de que o país é uma coisa só e que, mais cedo ou mais tarde, Taiwan precisaria se juntar à China continental, conforme a receita adotada em Hong Kong, ex-protetorado britânico onde a democracia em grande parte desapareceu neutralizada pelo autoritarismo dos comunistas.

Em 1971, a China conseguiu que a ONU adotasse a Resolução 2758, pela qual Taiwan foi expulsa do espaço das delegações da Assembleia-Geral e do Conselho de Segurança, sendo substituída pelos diplomatas de Pequim também em instituições como a OMS e a Unesco.

O mesmo ocorreu numa sequência em cascata de outras capitais, de Washington a Brasília. Nem por isso, no entanto, o pequeno país deixou de ser tratado como um aliado pelo governo dos EUA, que fornece a Taiwan boa parte de seu poder bélico e impede que a ilha seja engolida por seu grande e poderoso vizinho. Desde 1993, Taiwan tem inutilmente batido às portas da ONU para solicitar seu ingresso.

Mas voltemos a Margaret Myers e ao podcast. Na falta de embaixadas, ela cita os escritórios de representação —que não têm estatuto diplomático— como o instrumento pelo qual Taiwan exerce sua política externa. No caso do Brasil, diz ela, mesmo sem uma embaixada, há fortes vínculos no campo tecnológico.

A pesquisadora nega que Taiwan pratique a chamada "diplomacia do dólar", que consiste em comprar o apoio de pequenos países. Não haveria dinheiro, diz, para financiar esse mecanismo, cuja existência Pequim afirma existir. O fato é que Taiwan se comporta como um parceiro leal com aqueles com quem mantém relações. Durante a pandemia de Covid, forneceu vacinas para o Paraguai e influiu para que os EUA fizessem o mesmo.

Myers cita, por fim, a visita feita no início do ano pela presidente do pequeno país, Tsai Ing-wen, a Guatemala e Belize. E aproveitou para visitar os EUA, sob protestos da China continental.