Polônia detém acusado de espionagem para Rússia, na 15ª prisão do tipo no país

Varsóvia | Reuters

O Ministério do Interior da Polônia anunciou nesta segunda-feira (10) que os serviços de segurança do país prenderam mais um membro de uma rede de espionagem da Rússia, elevando o número de detidos em uma investigação sobre o tema a 15.

"O suspeito fazia vigilância em instalações militares e portos, e ele era pago pelos russos", informou o chefe da pasta, Mariusz Kaminski.

O presidente da Polônia, Andrzej Duda, ao lado de seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, durante cerimônia religiosa na cidade ucraniana de Lutsk - 9.jul.23/Divulgação Presidência da Ucrânia via AFP

A Polônia tem sido um dos principais fornecedores de suprimento militar à Ucrânia em guerra. Em razão disso, o país se tornou um dos principais alvos de espiões russos —a embaixada russa em Varsóvia não respondeu a um pedido de comentário feito pela agência Reuters.

Em comunicado, os promotores poloneses disseram que o homem preso tinha cidadania ucraniana e estava na Polônia desde 2019. Ele será mantido em prisão preventiva e, caso seja considerado culpado, pode ser sentenciado a até dez anos de prisão.

Em junho, a Polônia deteve um jogador profissional de hóquei no gelo russo por acusações de espionagem. De acordo com o Moscow Times, o homem foi identificado como Maxim Sergueiev, 20, que atuava no Zaglebie Sosnowiec, clube da primeira divisão. A Rússia exigiu uma explicação sobre a prisão de cidadãos russos na ocasião.

Varsóvia também revelou ter desmantelado uma rede de espionagem russa em março passado. Nove pessoas que estariam monitorando rotas ferroviárias com destino à Ucrânia para posteriormente boicotá-las foram presas na operação.

No mês seguinte, o país disse que estava introduzindo uma zona de exclusão de 200 metros em torno de seu terminal de gás natural liquefeito Swinoujscie. Mais uma vez, citou preocupações sobre espionagem russa.

O ministro Mariusz Kaminski também disse no ano passado que a Polônia expulsaria do país 45 russos que são, segundo o governo, "espiões que se faziam passar por diplomatas". Os exemplos de espionagem russa pelo mundo envolvendo cidadãos do país ou mesmo de outras nações são extensos.

A Polícia Federal brasileira, por exemplo, ligou alerta no ano passado para casos de supostos espiões de Moscou atuando pelo mundo com identidade brasileira. Três casos levantaram a suspeita do uso do país de forma sistemática para formar agentes ilegais pelo governo russo.

Serguei Tcherkasov, detido na Holanda e enviado para o Brasil em maio do ano passado, Mikhail Mikushin, detido na Noruega, e um suposto espião apontado por autoridades gregas pelo sobrenome Tchmirev se valiam de identidade brasileira para atuar para os serviços de inteligência russos.

Para os investigadores, a facilidade de conseguir uma certidão de nascimento no Brasil e, posteriormente, outros documentos até chegar ao passaporte é um atrativo para as agências de espionagem.