Rixa Índia-Paquistão leva à prisão casal inter-religioso que se conheceu em game

Rabupura e Nova Déli | The New York Times

O caso de amor por meio de uma das fronteiras mais protegidas do mundo começou nos campos de batalha virtuais de um videogame em que jogadores se ajudam contra emboscadas sangrentas do inimigo para sobreviverem.

Mas quando Seema Ghulam Haider, 27, uma muçulmana paquistanesa casada, foi para a Índia com seus quatro filhos para ficar com Sachin Meena, 22, um homem hindu, o tempo na companhia um do outro foi breve. Cerca de dois meses depois de começar a viver no mesmo bairro perto de Nova Déli, o casal se deparou com as autoridades indianas.

Cerimônia militar no posto fronteiriço de Attari-Wagah, entre Índia e Paquistão - Atul Loke - 7.ago.22/The New York Times

Esta semana, Haider e seus filhos foram presos, acusados de terem entrado ilegalmente na Índia; Meena e seu pai também foram detidos, sob acusações que equivalem a conspirar para abrigar um inimigo.

"Não quero voltar", disse Haider aos repórteres enquanto era levada pela polícia, com seus filhos confusos ao lado. "Quero me casar com Sachin. Eu o amo muito. Deixei tudo por ele." Meena também declarou seu amor. "Só queremos que o governo nos deixe casar e construir uma família", disse ele enquanto era detido junto com o pai.

Entre os obstáculos que os amantes enfrentam, talvez o maior seja a rivalidade entre suas respectivas terras natais.

A Índia e o vizinho Paquistão –país que foi separado da Índia em 1947 como último ato do domínio colonial britânico– travaram muitas guerras. A tensão é tão grande que até mesmo pombos que cruzaram a fronteira acabaram detidos sob a acusação de espionagem. Conseguir um visto é como ganhar na loteria.

As relações inter-religiosas nos dois países se tornaram um campo minado. No Paquistão, onde o extremismo islâmico está arraigado, surgem relatos frequentes de meninas de minorias religiosas, principalmente hindus, casadas ainda jovens e convertidas à força ao islamismo, segundo grupos de direitos humanos.

Na Índia, um poderoso movimento de direita hindu condena qualquer relação inter-religiosa entre um muçulmano e um hindu, chamando essas uniões de "jihad do amor", ou uma tentativa de muçulmanos perseguirem mulheres hindus com a intenção de convertê-las ao islamismo. Essa acusação tornou-se parte de uma demonização maior dos 200 milhões de muçulmanos do país.

Haider e Meena se conheceram em 2019 no jogo Playerunknown's Battlegrounds, ou PUBG. Eles passaram a se comunicar por Instagram e WhatsApp em 2020. "Os dois ficaram mais próximos, então surgiu o desejo de se encontrarem", disse a polícia indiana em um comunicado.

Haider morava em Karachi, onde teve quatro filhos com Ghulam Haider. O romance transfronteiriço com Meena parece ter começado depois que seu marido, com quem se casou em 2014, mudou-se para a Arábia Saudita para trabalhar, de acordo com a polícia e seu sogro.

"Sachin costumava falar com alguém tarde da noite", disse Birbal Meena, seu tio, que vivia com o sobrinho e família numa casa compartilhada em Rabupura, cidade a cerca de 65 km a sudeste de Nova Déli.

Inicialmente, Meena desviou de perguntas sobre seus telefonemas. "Então ele confessou que estava apaixonado por uma paquistanesa e que pretendia se casar com ela", disse seu tio. "Ele também disse que a mulher tinha quatro filhos e que seu marido a abandonou."

"Nós perguntamos a ele como poderia trazer uma mulher de um país inimigo. O avô de Sachin implorou: 'Por favor, não faça isso'."

Com quase quatro anos de relacionamento à distância, o casal se encontrou pela primeira vez em março, no Nepal. Eles ficaram num hotel em Katmandu durante uma semana. Então ela voltou para o Paquistão e ele para a Índia com a promessa de que se reuniriam, cruzando a fronteira porosa entre a Índia e o Nepal.

Como eles planejaram sua rota para Haider finalmente chegar à Índia, com as crianças a reboque? "Pesquisando no YouTube", disseram ambos aos repórteres quando foram presos.

Na segunda vez que Haider partiu para o Nepal, em maio, ela levou os filhos –e não tinha intenção de voltar. Sem o conhecimento de seu marido, que ainda mora na Arábia Saudita, Haider vendeu sua casa para financiar a viagem, disse Mir Jan Jhakrani, seu sogro.

"De repente, vi nas redes sociais a notícia de que o governo indiano a havia prendido", disse Jhakrani. O casal pode enfrentar vários anos de prisão, provavelmente seguidos pela deportação de Haider.

Policiais disseram que seu interrogatório mostrou que Meena, que ganhava cerca de US$ 100 (R$ 488) por mês em uma loja de bairro, não havia inflado sua história ou enganado Haider com promessas falsas.

"Ela sabia que ele não tinha dinheiro", disse Sudhir Kumar, chefe da delegacia de polícia de Rabupura. "Ela não ficou impressionada com o trabalho dele, mas com suas habilidades no PUBG."