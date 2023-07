Hong Kong reduz número de representantes eleitos para silenciar oposição

Hong Kong | Reuters

O Parlamento de Hong Kong aprovou por unanimidade nesta quinta-feira (6) uma reforma distrital que reduz o número de representantes eleitos. A iniciativa reduz ainda mais a liberdade democrática na cidade governada pelo regime chinês.

No próximo pleito, ainda sem data definida, apenas 88 representantes devem ser escolhidos pelos eleitores. Trata-se de uma cifra bem inferior em relação a 2019, quando a população elegeu 452 parlamentares. O número total de cadeiras também será reduzido de 479 para 470.

O chefe-executivo de Hong Kong, John Lee, durante entrevista coletiva na sede do governo do território chinês - Peter Parks - 30.mai.23/AFP

Críticos alertam que a emenda sufocará ainda mais a oposição em Hong Kong, onde uma lei de segurança nacional imposta pela China em 2020 já levou ex-parlamentares e conselheiros distritais à prisão, além da dissolução de partidos políticos.

Os candidatos que quiserem disputar as próximas eleições terão de passar por uma verificação de antecedentes de segurança nacional e garantir a aprovação em uma série de comitês, o que deve impedir a maioria dos defensores da democracia de concorrer.

"O campo pró-democracia obviamente fica prejudicado", diz Lemon Wong, vice-presidente do conselho distrital de Tuen Mun, em Hong Kong, à agência de notícias Reuters. "Farei o possível para aproveitar os seis meses restantes de minha carreira como vereador, porque será difícil ter uma próxima vez."

China, terra do meio Receba no seu email os grandes temas da China explicados e contextualizados; exclusiva para assinantes. Carregando...

Devolvida à China após um século e meio sob domínio britânico, Hong Kong tem visto crescer a repressão política exercida por Pequim no território, a despeito do arranjo "um país, dois sistemas", adotado com a promessa de garantir algum grau de autonomia e de liberdades na região.

Os honcongueses desfrutavam de liberdades que não se veem na China continental, entre as quais acesso irrestrito à internet, direito de protesto e imprensa independente. Mas, após grandes atos pró-democracia em 2019, o regime chinês aproveitou a agitação para lançar uma onda de repressão contra opositores.

Em 2020, Pequim impôs uma lei de segurança nacional que criminalizou formas de discurso antigoverno. Em seguida, modificou o sistema eleitoral local, reforçando o controle do poder por parte do establishment pró-China.

No ano passado, o chefe-executivo honconguês, John Lee, reforçou a submissão da ilha ao regime chinês, destacando a segurança nacional como uma de suas prioridades. Lee foi chefe de segurança entre 2017 e 2021 e um dos responsáveis por endurecer a repressão aos movimentos pró-democracia no território.

O regime chinês nega reprimir a dissidência, mas defende o que chama da "preservação da lei e da ordem". Embora os conselhos distritais de Hong Kong estejam focados em questões comunitárias, como limpeza dos espaços públicos, as autoridades de Pequim e de Hong Kong dizem que querem garantir que apenas "patriotas" possam ser eleitos para esses cargos.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo; aberta para não assinantes. Carregando...

O líder John Lee saudou a emenda como um marco importante na melhoria da governança. "Devemos tapar as brechas institucionais e excluir completamente as forças anti-China e desestabilizadoras", disse em comunicado. "Este exercício legislativo implementa o princípio de 'patriotas administrando Hong Kong'. Os conselhos distritais estão firmes nas mãos dos patriotas."

A emenda foi criticada por autoridades internacionais. Em comunicado, um porta-voz da União Europeia disse ter pedido às autoridades chinesas e honconguesas que "restaurem a confiança nos processos democráticos de Hong Kong".

Também nesta quinta, a polícia de Hong Kong prendeu um homem suspeito de estabelecer contato com ativistas pró-democracia acusados de subversão e conluio com forças estrangeiras. Ele foi detido no aeroporto internacional da cidade um dia após a prisão de quatro pessoas sob acusação semelhante.