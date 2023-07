Venezuela apela de decisão do TPI de investigar crimes contra humanidade

Caracas | AFP

A Venezuela recorreu da decisão do TPI (Tribunal Penal Internacional) de retomar a investigação sobre supostos crimes contra a humanidade cometidos durante o regime de Nicolás Maduro.

Caracas argumenta que as manifestações que deixaram mais de cem mortos no país em 2017 devem ser resolvidas no âmbito do seu próprio sistema judicial, e não julgadas por agentes externos.

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, deixa o Palácio do Itamaraty após uma reunião com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília - Ueslei Marcelino - 29.mai.23/Reuters

A decisão foi notificada à Câmara de Apelações do TPI, com sede em Haia, nesta segunda (3), informou a chancelaria venezuelana nesta terça (4). O regime de Maduro alegou que a ordem da corte tem "fins políticos". "Nas próximas semanas, a Venezuela registrará os elementos que sustentam sua apelação, denunciando cada uma das falhas da referida decisão que é claramente contrária à verdade e à justiça."

O TPI anunciou no último dia 27 a decisão de autorizar a retomada da investigação sobre denúncias de crimes supostamente cometidos por Caracas, que tentava travar os trâmites.

O tribunal abriu uma investigação em 2021 sobre as mortes de manifestantes durante protestos de 2017 e outras violações de direitos humanos. A decisão foi o desenrolar de um exame prévio iniciado em 2018, quando líderes de seis países solicitaram que o regime venezuelano fosse investigado por crimes cometidos desde 2014.

À época, representantes de Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Paraguai e Peru enviaram ao TPI um pedido de investigação por crimes ligados ao regime de Maduro. Foi a primeira vez que governos acionaram a corte contra outro país signatário do Estatuto de Roma, que rege a atuação do tribunal.

Autoridades venezuelanas argumentam que as violações foram punidas, processadas e julgadas por seu próprio sistema de Justiça. Opositores da ditadura, no entanto, defendem que as sentenças foram emitidas meramente para evitar que eles fossem a julgamento.

O tribunal considera que Caracas "não parece estar investigando alegações que fundamentam os elementos de crimes contra a humanidade". "As investigações nacionais geralmente parecem se concentrar em perpetradores diretos ou de escalão inferior", disse o TPI.

Em 2020, um relatório do Conselho de Direitos Humanos da ONU engrossou a lista de denúncias contra Maduro e alguns de seus ministros mais importantes. Entre as práticas mencionadas no documento estavam assassinatos, uso sistemático de tortura, desaparecimentos forçados e detenções arbitrárias.

O TPI é a mesma corte internacional que hoje investiga possíveis crimes cometidos no decorrer da Guerra da Ucrânia. Em março, a corte emitiu um mandado de prisão contra o presidente russo, Vladimir Putin, e contra a comissária russa para os direitos das crianças, Maria Lvova-Belova, acusados de terem relação com a deportação ilegal de crianças ucranianas para a Rússia.

A Venezuela também vive momento conturbado no sistema eleitoral. Os principais nomes da oposição venezuelana foram inabilitados a exercer cargos públicos na última sexta-feira (30) por decisão da Controladoria-Geral, o que na prática sepultou as perspectivas de eleições livres e democráticas que Maduro disse que faria em 2024.

Os presidentes do Uruguai, Luis Lacalle Pou, e do Paraguai, Mario Abdo Benítez, criticaram a exclusão de opositores nas eleições na Venezuela durante a cúpula do Mercosul nesta terça. E a União Europeia também havia expressado profunda preocupação com o episódio.

A ex-deputada María Corina Machado, principal opositora atualmente, ficou inelegível por 15 anos. Henrique Capriles, duas vezes candidato à Presidência, e Juan Guaidó, que chegou a ser reconhecido como presidente interino por mais de 50 países, também não poderão disputar o pleito no ano que vem.