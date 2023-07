UE expressa preocupação com cerco a opositores da ditadura da Venezuela

Bruxelas | AFP

A União Europeia expressou nesta segunda (3) profunda preocupação com a inabilitação de opositores para as eleições na Venezuela. Anunciada na última semana, a medida atingiu, entre outros, a líder nas pesquisas, María Corina Machado.

A decisão da Controladoria-Geral foi divulgada na sexta (30), e, com ela, sepultam-se as perspectivas de eleições democráticas em 2024.

O bloco europeu também sugeriu rever o papel da Controladoria-Geral. A manifestação veio por meio de nota do chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, que se disse preocupado com decisões que visam a impedir que membros da oposição exerçam seus direitos políticos.

A líder da oposição venezuelana Maria Corina Machado participa de uma marcha antes das primárias presidenciais em Caripito, estado de Monagas, na Venezuela - Leonardo Fernandez Viloria - 28.mar.23/Reuters

A inabilitação de Corina, 55, dá-se por irregularidades administrativas da época em que foi deputada, de 2011 a 2014, segundo o regime. A medida foi imposta em 2015, mas tinha vigência de um ano apenas. A extensão para 15 anos de inelegibilidade seria porque ela apoiou sanções dos EUA contra Maduro, disse a Controladoria-Geral.

Representante da ala mais radical da oposição venezuelana, Corina disse nas redes sociais que a medida é inútil. "Isso só demonstra que o regime já sabe que está derrotado", escreveu. "Agora votaremos com mais força, mais rebeldia e vontade nas primárias."

A UE enviou uma missão de observação à Venezuela no final de 2021. O bloco lembrou que esta equipe apresentou 23 recomendações para que o país melhorasse seus processos eleitorais.

Uma delas propunha suprimir a prerrogativa da Controladoria-Geral de privar os cidadãos do direito de se candidatarem às eleições por procedimento administrativo, "o que afeta o direito de defesa".

O bloco tem insistido em uma "solução pacífica e democrática, liderada pela Venezuela, para acabar com a prolongada crise política e social", diz a nota. Para isso, a realização de "eleições presidenciais credíveis, transparentes e inclusivas em 2024 é fundamental", acrescentou a UE.

Há grandes dúvidas sobre a viabilidade das eleições venezuelanas. Há poucas semanas, houve uma debandada da ala chavista do Conselho Nacional Eleitoral, o que foi interpretado pela oposição como um boicote —na prática, as renúncias impedem as atividades por falta de quórum no momento em que o órgão prestaria assistência para a oposição escolher o seu candidato da disputa nas primárias.

Na Venezuela, o autoritarismo começou ainda no governo de Hugo Chávez, especialmente depois que ele sofreu uma tentativa de golpe em 2002. Em 2009, o líder fez uma emenda na Constituição para permitir reeleições ilimitadas. Falava em ficar no poder até 2030, enquanto perseguia opositores e minava a liberdade de imprensa.

Mas foi depois que ele morreu, devido a um câncer, em 2013, que seu vice, Maduro, passou a mostrar a face mais autoritária do regime, tentando se manter no poder com uma taxa de popularidade que nunca se aproximou da registrada pelo antecessor e sendo tachado por setores chavistas como "neoliberal".

Em 2017, após perder o controle do Parlamento, o ditador criou uma Assembleia Constituinte com poderes para neutralizar a oposição. O chavismo domina o Tribunal Supremo de Justiça, instância máxima do Judiciário. Ele se reelegeu em 2018 sob eleições questionadas e sem o acompanhamento de observadores internacionais.

A ocorrência de uma série de crimes contra a humanidade também foi denunciada. Em abril, o Tribunal Penal Internacional divulgou informe reunindo 1.746 denúncias. A ONU já havia publicado relatório com 122 casos desde 2014. Espancamentos, uso de descargas elétricas e asfixia são algumas das práticas relatadas por opositores da ditadura.