Venezuela veta observadores da UE em 2024, em mais um ataque a eleições livres

São Paulo

O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmou nesta quinta-feira (13) que nenhuma missão de observação da União Europeia acompanhará as eleições de 2024, nas quais o ditador Nicolás Maduro buscará a reeleição.

"Digo a você, Josep Borrell, que nenhuma missão de observação da Europa virá aqui enquanto nós formos os representantes do Estado venezuelano", afirmou Rodríguez, em uma referência ao chanceler da UE, durante um longo discurso em uma sessão legislativa. De acordo com o político, o bloco "suplicou" para estar presente no pleito. "Eles não voltam porque são grosseiros, colonialistas, representantes dessa Europa imperial ultrapassada, assassina e escravista. Eles não voltam aqui."

O anúncio é a pá de cal nas esperanças de eleições livres no país, após boicote de órgão eleitoral e inelegibilidade de opositores.

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, deixa Palácio do Itamaraty - Ueslei Marcelino - 29.mai.23/Reuters

Após 15 anos, em 2021 a UE enviou uma missão à Venezuela para acompanhar as eleições regionais, destacando melhorias na legislação, mas também deficiências a serem superadas. A missão fez 23 recomendações, incluindo mais autonomia da autoridade eleitoral e o fim das inabilitações políticas de dissidentes.

Na época sob intensa pressão internacional, Maduro aceitou também um novo desenho no CNE (Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela), mais democrático. O conselho substituiu um órgão provisório acusado de fraude nas eleições de 2020, quando o Parlamento foi renovado, e de 2018, quando o ditador foi reeleito em votação contestada dentro e fora da Venezuela. Com nova formação, o CNE foi responsável por organizar as eleições de 2021, na qual a oposição teve vitórias tímidas.

A imparcialidade do órgão, porém, foi afetada em junho, após a ala chavista de diretores renunciar, o que paralisou as atividades e dificultou a organização das primárias da oposição. A Assembleia, controlada por apoiadores de Maduro, ainda não nomeou novas autoridades para o conselho.

Semanas depois da implosão do órgão eleitoral, os principais nomes críticos ao regime foram inabilitados para exercer cargos públicos —medida que atingiu a principal representante da oposição hoje, a ex-deputada María Corina Machado. Outros candidatos, como Henrique Capriles e Freddy Superlano, também foram inabilitados, o que ameaça a tentativa da oposição de definir um candidato único por meio de primárias previstas para 22 de outubro.

O bloco europeu, que expressou preocupação com o boicote à oposição, tem insistido em uma solução "pacífica e democrática" por meio de "eleições presidenciais críveis, transparentes e inclusivas em 2024", o que parece ter irritado apoiadores do regime.

"Aqui, as leis na Venezuela são feitas pelos venezuelanos; as eleições na Venezuela são realizadas pelos venezuelanos. O futuro da Venezuela é decidido pelos venezuelanos", afirmou Rodríguez nesta quinta. A data das próximas eleições presidenciais ainda não foi definida.