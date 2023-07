Guatemala suspende partido de candidato de oposição à Presidência

São Paulo

O partido Semilla, do candidato à Presidência da Guatemala Bernardo Arevalo, foi suspenso, segundo o Ministério Público afirmou nesta quarta-feira (12) —decisão que concretiza os temores de parte da população e dos observadores internacionais, que veem a democracia no país centro-americano colapsar.

O procurador Rafael Curruchiche disse que as investigações apontaram irregularidades no registro de mais de 5.000 militantes do partido. Ele integra a lista Engel, como é conhecido o documento do Departamento de Estado dos Estados Unidos que reúne figuras que se envolveram em casos de corrupção ou atacaram a democracia nos países da região.

Candidato à Presidência da Guatemala, Bernardo Arevalo, durante entrevista - Cristina Chiquin - 4.jul.23/Reuters

No dia 25 de junho, os guatemaltecos foram às urnas e escolheram Arevalo, filho do ex-presidente Juan José Arévalo, e Sandra Torres, ex-primeira-dama, para o segundo turno, em agosto. O tribunal eleitoral ainda não confirmou os resultados finais após uma revisão dos votos, motivada por contestações de partidos políticos que alegam irregularidades.