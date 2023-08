Em Taiwan, mulheres solteiras congelam óvulos na esperança de um dia usá-los

Reuters

Sentada com as pernas estendidas no chão da sala, Vivian Tung, 33, apalpa a barriga nua para encontrar um local onde possa injetar Rekovelle, medicamento hormonal usado para estimular a produção de óvulos. A diretora de marketing taiwanesa teve que fazer esse mesmo procedimento ao longo de duas semanas inteiras para poder congelar seus óvulos.

Tung, que é solteira, faz parte de um número crescente de mulheres em Taiwan que decidem congelar óvulos para ter a opção de ter um filho mais tarde na vida. Segundo as leis atuais da ilha, elas não podem usar os óvulos a menos que se casem.

Enfermeira em sala de armazenamento de óvulos no Hospital Memorial Shin Kong Wu Ho-Su de Taipei, em Taiwan - Ann Wang - 19.jun.23/Reuters

"É a minha apólice de seguro", diz ela, explicando que muitas mulheres em Taiwan são independentes, focadas na carreira e não tentam encontrar um marido apenas para ter filhos. "Minha família me apoia muito e respeita minha escolha. Quando entendem que estou comprando um seguro para mim, também se sentem bem."

Taiwan tem uma taxa de fecundidade de 0,89 filho por mulher. A cifra representa menos da metade da taxa padrão de reposição populacional, de 2,1, e é uma das mais baixas do mundo, atrás apenas da Coreia do Sul e Hong Kong.

Mulheres solteiras em Taiwan podem congelar seus óvulos, ao contrário da China, onde a prática é proibida. Mas elas só podem usar esses óvulos após um casamento heterossexual —mulheres solteiras e casais homossexuais estão, portanto, impedidos de realizar o processo.

Médicos da ilha afirmam que a restrição contribuiu para que apenas cerca de 8% das mulheres taiwanesas usem seus óvulos depois de congelados, em comparação com aproximadamente 38% nos Estados Unidos.

Tung diz esperar que as autoridades da ilha, uma democracia autogovernada que Pequim reivindica como uma extensão de seu próprio território, mudem a legislação para permitir que mulheres solteiras tenham filhos no futuro.

Antes de poder congelar seus óvulos, a diretora de marketing teve que ir ao hospital a cada dois ou três dias para fazer exames de sangue de modo a verificar seus níveis hormonais e o desenvolvimento dos óvulos, muitas vezes em horários irregulares como as 21h em razão de seu trabalho.

Ela diz que o esforço definitivamente valeu a pena. "Em alguns anos, as leis de Taiwan podem se tornar mais liberais devido a tendências, ou a conscientização crescente da população sobre o assunto pode levar o governo a fazer mudanças", afirma ela.

Taiwan se tornou o primeiro lugar na Ásia a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, em 2019, e em maio passado concedeu aos casais homoafetivos o direito de adotar uma criança em conjunto. Apenas cerca de 4% das crianças da ilha nascem fora do casamento, no entanto, em comparação com cerca de 40% nos Estados Unidos, onde isso é mais aceito.

O doutor Li Yi-Ping, diretor-chefe do centro médico de reprodução do Hospital Memorial Shin Kong Wu Ho-Su de Taipei, diz que, segundo as trocas entre a Associação Reprodutiva de Taiwan e o governo, há uma grande chance de uma mudança na política de acesso a óvulos, mas não se sabe quanto tempo isso vai levar. "Esta é uma questão de segurança nacional muito importante. Agora devemos esperar que a sociedade forme um consenso", diz ele.

Taiwan planeja uma avaliação abrangente antes de decidir se expandirá o acesso à reprodução artificial, uma vez que trata-se de uma questão ética, médica e legal complexa, que além de tudo envolve muitas partes interessadas, afirma Chen Li-Chuan, especialista em políticas do Ministério da Saúde e do Bem-Estar.

A demanda por congelamento de óvulos em Taiwan é crescente: o número de mulheres entre 35 e 39 anos que optou pela tecnologia aumentou 86% nos últimos três anos, segundo um estudo do Hospital Universitário Nacional de Taiwan.

Mais de uma dúzia de centros que oferecem serviços de congelamento de óvulos foram abertos no ano passado após a pandemia, afirma Lai Hsing-Hua, fundador do primeiro banco de óvulos de Taiwan, a Clínica de Fertilidade Stork.

Embriologistas trabalham na criação de embriões viáveis em laboratório da Stork Fertility Clinic em Hsinchu, Taiwan - Ann Wang - 16.mai.2023/Reuters

Lai conta que o número de novas pacientes nas clínicas Stork em Taipei, a capital, e em Hsinchu aumentou 50% ano a ano, e que a clínica já congelou óvulos de mais de 800 mulheres.

A maior procura ocorre porque duas prefeituras, Hsinchu e Taoyuan, começaram este ano a subsidiar o congelamento de óvulos. No entanto, disponibilizou apenas 1.400 vagas anualmente.

Como o salário médio anual na ilha é de menos de US$ 19 mil (R$ 90,9 mil), o congelamento ainda está fora da realidade de muitas mulheres. O processo custa de US$ 2.600 (R$ 12,4 mil) a US$ 3.900 (R$ 18,6 mil), somando custos com extração dos óvulos, remédios e consultas clínicas, juntamente com US$ 160 (R$ 765) a US$ 320 (R$ 1.560) das taxas anuais de armazenamento.

Tung bancou o procedimento sozinha, mas seus pais a apoiaram e a levaram ao hospital na manhã da cirurgia para a retirada de óvulos. Ela levou seu notebook para terminar alguns trabalhos de última hora.

Racheal Chiang, 60, e Johnny Tung, 60, esperam pela filha Vivian Tung, 33, durante cirurgia de retirada de óvulos no Hospital Memorial Shin Kong Wu Ho-Su de Taipei, em Taiwan - Ann Wang - 19.jun.23/Reuters

Vestindo um roupão de algodão verde e um gorro de malha roxo para manter o cabelo afastado do rosto, a diretora de marketing recebeu uma anestesia geral para o procedimento, que dura 40 minutos, e depois permaneceu na sala de recuperação por duas horas.

"Estou com muita dor", diz ela, com um cobertor enrolado no corpo enquanto é levada para casa por seus pais. Uma vez lá, ela parecia à vontade enquanto brincava com seu cachorro no chão da sala. "Realmente estou tranquila agora. Se surgir uma chance no futuro e eu quiser ter um filho, pelo menos terei a oportunidade."