Lixeiras na Índia compram bilhete de loteira juntas e ganham R$ 5,8 milhões

São Paulo

Com um bilhete de loteria comprado em conjunto, 11 indianas que trabalham no saneamento do estado de Kerala, no sul da Índia, ganharam um prêmio de 100 milhões de rúpias indianas (cerca de R$ 5,8 milhões).

O grupo usou parte de seus ganhos com a coleta de lixo na cidade de Parappanangadi para comprar um tíquete no valor de 250 rúpias (R$ 14,50), cifra equivalente ao pagamento por um dia de trabalho.

Como o salário não é suficiente para pagar as contas e a educação dos filhos, as mulheres resolveram se juntar para ocasionalmente apostar na loteria. Elas já haviam recebido um prêmio de 1.000 rúpias (R$ 58).

Maço de notas de 2.000 rúpias em banco na cidade de Jammu, na Índia - Mukesh Gupta/Reuters

Desta vez, a ideia era que cada uma contribuísse com 25 rúpias (R$ 1,45), mas Kuttimali, 72, não tinha dinheiro suficiente para a aposta. "Então, Cherumannil Baby [uma amiga do grupo] me disse que tinha 25 rúpias e estava disposta a me emprestar metade para o ingresso", disse ela à BBC. "Concordamos em fazer uma divisão justa caso ganhássemos algo. Mas não esperávamos ganhar uma quantia tão grande."

Descontados os impostos, o grupo receberá 63 milhões de rúpias (R$ 3,65 milhões), que serão divididos em dez partes de 6,3 milhões de rúpias (R$ 365 mil). Uma delas será distribuída entre Kuttimali e Baby, 62.

Com o dinheiro, Kindu, 50, pretende concluir uma missão deixada por seu marido, que morreu de insuficiência renal. "Ele costumava comprar bilhetes de loteria com o dinheiro que guardávamos para a diálise", contou. "Ele nos deixou sem terminar a construção da nossa casa. Agora tenho que terminá-la."

Baby também pretende reconstruir sua casa, destruída pelas enchentes que atingiram Kerala em 2018.

Um dia depois da notícia de que ganharam o prêmio, as 11 amigas voltaram ao trabalho. "Decidimos uma coisa", disse Leela, que usará parte do dinheiro para pagar uma cirurgia de sua filha. "Não vamos sair deste emprego porque foi esse grupo que nos trouxe prosperidade."