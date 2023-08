China amplia esforços de resgate após piores tempestades em 140 anos

São Paulo

As tempestades que castigam o norte da China são as mais intensas em 140 anos, desde o início da série histórica, anunciaram autoridades nesta quarta-feira (2). As chuvas intermitentes provocam mortes e destruição, levando à mobilização de milhares de socorristas para operações de emergência.

As precipitações na região de Pequim começaram no sábado (29), com a chegada do tufão Doksuri. Em apenas 40 horas, a capital chinesa acumulou o índice pluviométrico esperado para todo o mês de julho.

Em quatro dias, foram 744,8 milímetros de chuvas. Trata-se do maior volume em mais de um século: o recorde anterior era de 1891, quando 609 milímetros foram registrados, de acordo com o Serviço Meteorológico de Pequim.

Socorristas se deslocam de bote em avenida alagada na província de Hebei, no norte da China - Mu Yu/Xinhua

O tufão foi rebaixado a depressão tropical e as chuvas eram mais fracas nas últimas horas, mas continuam provocando estragos. Autoridades reiteram que os riscos de inundações e desastres geológicos permanecem. Na véspera, a imprensa estatal havia informado que ao menos 20 pessoas tinham morrido e 19 estavam desaparecidas na região —os números não foram atualizados nesta quarta.

Uma das províncias mais atingidas é Hebei, a sudoeste da capital, onde autoridades declararam estado de emergência. Quase 800 mil pessoas tiveram de ser retiradas de suas casas, e a precipitação média desde sábado é de 355 milímetros, segundo meteorologistas.

Mais de 130 mil pessoas, ou um sexto da população, tiveram de ser retiradas da cidade de Zhuozhou, em Hebei. O município tinha bairros inteiros alagados, e o canal estatal CCTV transmitiu imagens de dezenas de moradores ilhados. As inundações provocaram a interrupção do fornecimento de água e de energia.

Apesar da crise, as autoridades de Pequim suspenderam o alerta vermelho para inundações nesta quarta, depois que o "fluxo na maioria dos rios voltou a ficar abaixo do sinal de alarme", segundo a agência estatal Xinhua. Na véspera, o líder chinês, Xi Jinping, pediu esforços para evitar outras mortes, mas buscou minimizar a situação, orientando autoridades locais a restaurar a rotina habitual o mais rápido possível.

A atenção se volta agora para a operação de resgate: centenas de socorristas da Cruz Vermelha foram enviados às áreas mais afetadas para ajudar na limpeza e no resgate das vítimas, segundo a Xinhua. Em visita ao distrito de Mentougou, um dos mais afetados na capital, o vice-primeiro-ministro Zhang Guoqing disse que "a prioridade é salvar vidas e lutar contra o tempo para encontrar os desaparecidos ou pessoas olhadas".

No distrito de Fangshan, também em Pequim, correspondentes da agência de notícias AFP observaram um parque completamente inundado. Toneladas de resíduos, arrastados pela água, estavam acumuladas perto de uma ponte.

O tufão Doksuri chegou à China na sexta (28), tendo passado antes pela ilha de Taiwan e pelas Filipinas. Ele foi um dos poucos tufões a atingir Pequim desde que os registros começaram a ser feitos, em 1951 —um deles, em 1956, foi o de maior impacto, com precipitações de quase 300 mm.

Meteorologistas alertam que outro tufão, o Khanun, está prestes a atingir a densamente povoada costa chinesa. Segundo eles, a nova tempestade pode agravar os prejuízos causados pelo Doksuri a diversas plantações.

De acordo com um balanço atualizado, quase 127 mil pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas em Pequim (com 22 milhões de habitantes) e 847 mil em Hebei (74 milhões de habitantes). A imprensa estatal alertou na semana passada que aproximadamente 130 milhões de habitantes seriam afetados pelas chuvas intensas no norte do país.

Dados da Organização Meteorológica Mundial (OMM), agência da ONU para questões do clima, indicam que eventos climáticos extremos como secas, enchentes, deslizamentos de terra, tempestades e incêndios mais do que triplicaram ao longo dos últimos 50 anos em consequência do aquecimento global.

A Ásia foi o continente mais afetado, contabilizando mais de 3.400 desastres nesse período, responsáveis por quase 1 milhão de mortes. Outro órgão ligado à ONU, o IPCC (Painel Intergovernamental para a Mudança de Clima), diz que hoje é inequívoco que parte dessas mudanças foi gerada por ações humanas.