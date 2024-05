'Me deixaram sair da minha gaiola', brinca rei Charles 3º em visita oficial

Londres | Reuters

O rei Charles 3º, do Reino Unido, disse nesta quinta-feira (9) em tom de brincadeira que o deixaram sair de sua "gaiola" enquanto visitava uma academia militar em mais um compromisso oficial desde que voltou a aparecer em público após o diagnóstico de câncer do mês passado.

"Peço desculpas por pegá-los de surpresa, mas quando a oportunidade apareceu e me deixaram sair da minha gaiola, fiz questão de vir", disse o monarca a soldados que cumprimentou na 3ª Escola Real de Engenharia Militar no sul da Inglaterra.

O rei Charles 3º, do Reino Unido, visita uma escola de engenharia militar na cidade de Minley, na Inglaterra - Jonathan Buckmaster - 9.mai.24/Pool via Reuters

Um sobrinho de Charles disse à imprensa britânica recentemente que o rei estava "frustrado" com o ritmo da sua recuperação, e um comunicado oficial do Palácio de Buckingham afirmou que o monarca estava "muito satisfeito" de voltar a participar de eventos públicos.

A visita foi o segundo compromisso oficial de Charles desde quarta-feira (8), quando participou de uma festa no Palácio de Buckingham. Entretanto, a agenda do rei o impediu de se encontrar com o príncipe Harry, que está de visita no país. O príncipe e a esposa, Meghan Markle, decidiram deixar de fazer parte da família real em 2021.

Na quinta, Harry fez uma visita em Londres a filhos de militares que perderam entes queridos como parte de um evento de caridade. Um porta-voz do príncipe, que é o quinto na linha de sucessão ao trono, disse que um encontro com Charles não seria possível "por conta da agenda cheia de Sua Majestade".