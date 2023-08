Expansão dos Brics é capitaneada pela China e ganha fôlego em reunião

Washington

O tamanho do Brics

Começa nesta terça-feira (22) a cúpula do Brics, sediada neste ano em Joanesburgo, na África do Sul. Esta pode ser a última vez que o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e os anfitriões sul-africanos se reúne neste formato: a expectativa é a de que o bloco se expanda. A questão é saber de que maneira e em que ritmo.

O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e o líder da China, Xi Jinping, durante cúpula do G20 em Bali, na Indonésia - Shen Hong - 15.nov.22/Xinhua

Conversas sobre a ampliação do Brics começaram em 2021, lideradas sobretudo pela China, que tem interesse em ver o grupo se tornar um fórum de países em desenvolvimento no qual possa exercer mais influência;

A Rússia se juntou na defesa pela adesão de novos membros e, após a Guerra da Ucrânia, passou a ver a estratégia como forma de romper o isolamento diplomático em que se encontra;

Brasil e Índia foram inicialmente contra a proposta, temendo que a inclusão desordenada de países párias no Ocidente, como Irã e Venezuela, transforme o grupo em uma espécie de "movimento dos não alinhados", bloco formado na Guerra Fria por aqueles que se recusavam a estar ao lado de EUA ou da União Soviética;

No início do mês, porém, Lula se manifestou a favor de adesões de novos países. Em café com jornalistas estrangeiros realizado no Planalto, chegou a expressar nominalmente o apoio às entradas de Arábia Saudita, Argentina e Emirados Árabes Unidos.

A cúpula na África do Sul terá de definir agora como será a adesão de novos membros. Fontes com quem conversei se dividem entre os que apostam em uma expansão imediata, como a China quer, ou na criação de um mecanismo de entrada mais lento, com a necessidade de aprovação por consenso de todos os membros.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou nesta segunda-feira (21) na África do Sul para participar da cúpula de líderes dos países do Brics - Ricardo Stuckert/PR/Divulgação

Por que importa: o Brics era até pouco tempo atrás quase integralmente ignorado pelo Ocidente e considerado um grupo de união sem consistência ou pautas em comum. Isso começou a mudar com a proposta de realizar o comércio entre os países do clube por meio de uma moeda própria, algo que no longo prazo pode diminuir a importância do dólar e tornar China e Rússia menos suscetíveis a sanções dos EUA.

A adesão de novos membros pode contar com países importantes para o comércio internacional, como a Arábia Saudita, hoje a principal exportadora de petróleo no mundo (comercializado na moeda americana), o que também ampliaria o significado da estratégia.

o que também importa

★ Pela segunda vez apenas em 2023, o Banco Popular da China decidiu cortar sua taxa de juros prime de um ano (LPR), de 3,55% para 3,45%, em mais uma tentativa de estimular o crescimento econômico. A taxa de cinco anos permaneceu inalterada em 4,2%. A redução era esperada, mas a falta de mudança na taxa de cinco anos surpreendeu os economistas. A cautela indica que Pequim está ciente dos desafios macroeconômicos que precisa enfrentar, mas não está disposta a movimentos bruscos para estimular o consumo.



★ O líder chinês, Xi Jinping, pediu que jovens dos EUA e da China "se conheçam e "avancem juntos". A informação é da CGTN. Segundo o canal estatal de TV, o apelo foi dirigido à Associação de Intercâmbio de Jovens e Estudantes entre China e EUA, que teria antes enviado uma carta a Xi parabenizando-o pela realização dos Jogos Mundiais Universitários de Verão, realizado neste ano em julho e agosto na cidade de Chengdu, no sudoeste da China.



★ O Ministério da Segurança do Estado chinês acusou um homem de 39 anos de espionar o governo para a CIA, a agência de inteligência dos EUA. Segundo a denúncia, o suspeito, identificado apenas pelo sobrenome Hao, é chinês e teria sido recrutado enquanto estudava no Japão. Ele seria remunerado com presentes e dinheiro por um oficial da embaixada americana. Hao teria retornado China para trabalhar num "departamento central e importante" e seguir repassando informações. Os EUA não responderam à acusação.

fique de olho

Joe Biden assinará um acordo de parceria estratégica com o Vietnã em setembro, publicou o Politico na sexta. Segundo fontes consultadas pelo site, a iniciativa deve se concretizar durante uma visita de Estado do presidente americano ao país e busca aproximar Hanoi de Washington num momento em que os EUA tentam aumentar a presença no Indo-Pacífico.

Se for levado a cabo, o acordo fará mais que apenas adicionar um selo bonito às relações diplomáticas entre os dois países: a ideia dos americanos é aumentar a colaboração em áreas como produção de semicondutores e inteligência artificial.

Por que importa: os americanos querem aproveitar as rusgas entre os vietnamitas e os chineses pelo controle de porções do mar do Sul da China para ampliar o leque de parcerias na região –e estrangular a China no processo.

Recentemente, a agência de notícias Associated Press reportou que Pequim ordenou a construção de uma pista de pouso em uma ilha sob soberania do Vietnã, o que desagradou o país do Sudeste Asiático e acelerou planos para deslocar infraestrutura militar vietnamita para a região;

Mesmo assim, e a despeito da crescente melhora das relações entre EUA e Vietnã, uma possível elevação das relações ao nível de parceria estratégica apenas reforçaria um entendimento tácito entre as elites políticas vietnamitas: jogar com ambos os lados e permanecer firme no princípio de não alinhamento;

É pouco provável que Biden convença Hanói a cortar vínculos comerciais e diplomáticos com os chineses no curto ou no médio prazo, mesmo com tantas desavenças militares.