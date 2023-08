Xi Jinping quebra expectativa e pula evento com demais líderes do Brics em cúpula

Joanesburgo

O líder chinês, Xi Jinping, pulou nesta terça-feira (22) a primeira ocasião em que os chefes de Estado dos países do Brics apareceriam juntos no contexto desta edição da cúpula do grupo, formado ainda por Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, em Joanesburgo.

Lula, Cyril Ramaphosa e Narendra Modi, respectivamente presidentes do Brasil e da África do Sul e primeiro-ministro da Índia, durante evento empresarial realizado no contexto da cúpula do Brics no centro de convenções Sandton, em Joanesburgo - Marco Longari/AFP

O encontro começou com cerca de uma hora de atraso. Quando os líderes entraram no palco, foi anunciado que Xi seria representado por seu ministro de Comércio, Wang Wentao. Desse modo, foi ele, e não o dirigente máximo do país asiático que se juntou ao presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, e ao primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, no tablado, onde estavam ainda Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff, hoje chefe do NDB (Novo Banco de Desenvolvimento).

Segundo duas pessoas ouvidas pela Folha sob condição de anonimato, Xi não pretendia participar da ocasião desde o começo. Mas sua participação chegou a constar num programa oficial que circulou dias antes do fórum. No documento, não havia menção à sua representação por um ministro.

No fórum empresarial, Wang leu uma mensagem em nome de Xi. "O que as pessoas em diferentes partes no mundo querem não é uma nova Guerra Fria, ou pequenos blocos exclusivos", disse ele, numa referência a outros fóruns dominados pelo Ocidente. O dirigente chinês deveria se unir a Lula e aos demais líderes do grupo numa reunião fechada marcada para a noite desta terça-feira em Joanesburgo.

A cúpula deste ano já está esvaziada em razão da ausência do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Ele decidiu não viajar por causa do mandado de prisão emitido contra ele pelo TPI (Tribunal Penal Internacional) por supostos crimes de guerra na Ucrânia. Como a África do Sul é signatária do TPI, em tese ela estaria obrigada a prender o russo caso ele pisasse em seu solo.

Xi havia sido recebido com pompa e circunstância pela anfitriã África do Sul na véspera, sendo inclusive alvo de uma visita de Estado. O metafórico tapete vermelho estendido a ele pode ser lido como um reflexo da assimetria que existe nas relações entre os países do Brics, com Pequim ampliando cada vez mais sua influência sobre os demais participantes do grupo.

O principal tema na agenda desta edição do encontro entre os líderes do Brics é a sua expansão, assunto divide os atuais integrantes. Enquanto China, Rússia e África do Sul pressionam pela incorporação de novos membros, Brasil e Índia adotam uma posição mais cautelosa. Ambos dizem que estão dispostos a discutir o tema, mas afirmam que é preciso estabelecer os critérios pelos quais uma ampliação ocorreria.