Incêndio deixa ao menos 52 mortos e dezenas de feridos em Johanesburgo

Johanesburgo | AFP

Ao menos 52 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas em um incêndio nesta quinta-feira (31) em um prédio de cinco andares no centro de Joanesburgo, na África do Sul, disseram os serviços de emergência da cidade.

O incêndio começou durante a noite, mas as causas não estavam claras imediatamente, disse o porta-voz do Serviço de Gestão de Emergências, Robert Mulaudzi.

Os bombeiros extinguiram as chamas. O prédio foi evacuado e as operações de busca e resgate estão em andamento.

As imagens transmitidas pela televisão mostram caminhões de bombeiros e ambulâncias do lado de fora do prédio, branco e vermelho, com as janelas queimadas, que foi isolado pela polícia.