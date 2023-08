Militares anunciam na televisão tomada de poder no Gabão após eleições

Reuters

Grupo de oficiais de alta patente do Gabão foi à televisão local anunciar a tomada de poder após a apuração das eleições presidenciais do país indicar um terceiro mandato para o presidente Ali Bongo com 64,27% dos votos.

Os militares disseram que tomaram o poder devido à falta de credibilidade das recentes eleições gerais e afirmaram representar todas as forças de segurança e defesa do Gabão.

Ao anunciar o resultado nas primeiras horas desta quarta-feira (30), o chefe do CGE, Michel Stephane Bonda, afirmou que o principal desafiante de Bongo, Albert Ondo Ossa, ficou em segundo lugar com 30,77% dos votos. A equipe de Bongo rejeitou as alegações de Ondo Ossa sobre irregularidades eleitorais.

Ali Bongo Ondimba durante o pleito realizado no último sábado - Gerauds Wilfried Obangome/Reuters

As tensões no país estão altas, com receio de tumultos após a votação presidencial, parlamentar e legislativa de sábado, na qual Bongo procurava estender o domínio de sua família por 56 anos no poder, enquanto a oposição buscava mudanças na nação centro-africana rica em petróleo, mas empobrecida.

A falta de observadores internacionais, a suspensão de algumas transmissões estrangeiras e a decisão das autoridades de cortar o serviço de internet e impor um toque de recolher noturno em todo o país após a votação levantaram preocupações sobre a transparência do processo eleitoral.